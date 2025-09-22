أخبار العملات المشفرة: تبحث Bitcoin عن معنويات المؤشرات
ارتفعت عملة البيتكوين بالقرب من 19700 دولار بعد أن استجابت الأسواق بشكل إيجابي لتقارير وول ستريت جورنال عن رفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية يوم الاثنين يقترب مؤشر داكس من المقاومة عند 12950 نقطة اقتربت شركة إيرباص (AIR.DE) من إبرام صفقة مع...
يسير موسم الأرباح في الولايات المتحدة على قدم وساق وقد بدأ الأسبوع الذي يعتبره الكثيرون الأهم خلال مسيرة الأرباح بأكملها. هذا بسبب الشركات ذات الأسماء...
ريشي سوناك ، وزير الخزانة في حكومة جونسون ، ظهر كمرشح أول لخلافة ليز تروس كرئيسة الوزراء المقبلة للمملكة المتحدة. أصبح سوناك مرشحًا جديدًا مفضلاً بعد انسحاب...
هنتنغتون إينغلس (HII.US) شركة رائدة لتصميم لاسفن الحربية للبحرية الأمريكية ، جنبًا إلى جنب مع جنرال دايناميكس. تم إنشاء الشركة في عام 2011 من...
المؤشرات الصينية في حالة سقوط حر اليوم. تم تفسير البيع على أنه رد فعل على مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي شهد حصول الرئيس شي على فترة ولاية ثالثة مدتها...
تعتبر مؤشرات مديري المشتريات الخاطفة لشهر أكتوبر من النقاط الرئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم. كالعادة ، كان التركيز في أوروبا على الإصدارات...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى تهيمن مؤشرات مديري المشتريات الفلاش لشهر أكتوبر على التقويم ستقوم 5 شركات تكنولوجية عملاقة في الولايات...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متفاوت خلال الجلسة الأولى من الأسبوع. بينما تم تداول المؤشرات من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية...
انخفض سهم أمريكان إكسبريس (AXP.US) بنحو 5.0٪ يوم الجمعة على الرغم من حقيقة أن شركة الخدمات المالية سجلت أرقامًا ربع سنوية أفضل من المتوقع. حققت...
مدد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) حركته الهبوطية في فترة الظهيرة ، وانخفض بما يزيد عن 2.0٪ كنتيجة محتملة لتدخل وزارة المالية اليابانية....
كان هذا الأسبوع جامحًا مع استقالة رئيس الوزراء البريطاني تروس بعد محاولة فاشلة لإدخال تخفيضات ضريبية ضخمة. سيبقى الجنيه الإسترليني في دائرة الضوء حيث يبحث...
مثلما لا يمكن للسيارات القيادة دون وجود زيت في الخزان أو بطارية مشحونة ، لا يمكن أن يتطور سوق التقنيات الجديدة بدون دوائر السيليكون المتكاملة. تتطلب هذه...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع إن الآمال في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية بإبطاء رفع أسعار الفائدة تدعم...
في فترة ما بعد الظهر ، يمكننا أن نلاحظ بعض الضعف في الدولار حيث تتضاءل فرص رفع سعر الفائدة الفيدرالية الإضافية هذا العام وقمة طرفية أعلى بعد أخبار وول...
انتعشت أسواق الأسهم والأدوات الأخرى المتعلقة بالمخاطر بشكل ديناميكي بعد الأخبار غير الرسمية من وول ستريت جورنال ، التي أبلغ مخبرها ، نيك تيماراوس ، عن...
ينخفض البيتكوين إلى أقل من 19000 دولار. تشير عقود المؤشرات الأمريكية إلى افتتاح ثابت ، مع ميزة هبوطية طفيفة. يخسر مؤشر ناسداك بعد تقرير Snap الضعيف وضعف...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر أغسطس في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي. تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع لكنه لم يطلق أي تحركات...
انخفض سهم Adidas (ADS.DE) بأكثر من 10.0٪ حيث خفضت شركة صناعة الملابس توجيهها المالي للعام بأكمله ، مشيرة إلى ضعف الطلب. حذر صانع السلع...
