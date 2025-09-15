استقرار التضخم في السعودية خلال أبريل عند 2.3%
استقر معدل التضخم السنوي في السعودية خلال أبريل 2025 مسجلاً 2.3% دون تغيير عن مستويات مارس الماضي، مع ارتفاع أسعار السكن والأغذية، وفقاً لتقرير صادر عن...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
يشهد زوج العملات GBPJPY اتجاهًا صعوديًا منذ الأسبوع الثاني من أبريل. من الناحية الفنية، تمكن السعر من تجاوز منطقة المقاومة عند 195.60، لكن الاختراق...
تراجع الدولار مقابل الين، حيث انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 145.20، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية الضعيفة ونمو الناتج...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات رئيسية لسوق الإسكان الأمريكي وقراءات ثقة المستهلك، إلى جانب التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وأرقام الميزان التجاري....
اختتمت الأسواق الآسيوية الأسبوع بأداء متباين، متأثرةً بإغلاق وول ستريت المتواضع ليلاً. انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 1%، متأثراً بانخفاض...
ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، حيث ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.46%، ومؤشرا US30 وUS100 بنسبة 0.42%. وتبحث الأسواق عن المحفز التالي بعد أن تلاشت نشوة...
انخفضت أسهم مجموعة يونايتد هيلث (UNH) بنسبة 15% يوم الخميس، لتتجاوز خسائرها 50% خلال الشهر الماضي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركة. يعود...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
أكدت شركة ديكز سبورتينغ جودز اليوم استحواذها على شركة فوت لوكر مقابل 2.4 مليار دولار، مما يُقدّر قيمة الشركة بـ 24 دولارًا للسهم. واستجابةً لهذا التقرير،...
سجل الإنتاج الصناعي الأمريكي على أساس شهري 0% مقابل 0.1% متوقعة و-0.3% سابقًا. كما جاء إنتاج الصناعات التحويلية أقل من التوقعات، حيث انخفض بنسبة...
مخزونات الأعمال الأمريكية (شهريًا): 0.1% (توقعات: 0.2%، سابقًا: 0.2%) مؤشر سوق الإسكان الأمريكي الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المساكن (NAHB): 34...
ارتفعت أسهم وول مارت بعد أن أعلنت عملاقة التجزئة عن أرباح للربع الأول فاقت التوقعات. أعلنت مجموعة يونايتد هيلث عن تغيير مفاجئ في منصب الرئيس التنفيذي،...
وقعت مجموعة إس تي سي السعودية "stc" وشركة أوراكل العالمية اتفاقية شراكة بقيمة تتجاوز ملياري ريال، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف...
انخفض سعر النفط بنسبة 3% استجابةً للتقدم المحرز في المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. بعد أشهر من المحادثات، أصدر الجانبان تصريحات ملموسة من...
تحدث جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم عن السياسة النقدية خلال فعالية نظمتها شركة لاوباتش للأبحاث. وأكد على تنامي حالة عدم اليقين في الاقتصاد...
تمهد إدارة الرئيس دونالد ترمب الطريق أمام حليفين رئيسيين في الخليج لمواصلة طموحاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما تستثمر بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: -0.4% مؤشر...
وفقًا لشركة الوساطة العقارية السكنية، ريدفين (RDFN.US)، انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 مايو....
انتعش مؤشر داكس بعد افتتاح منخفض؛ وارتفع مؤشر DE40 بنسبة 0.1%، وتحسنت معنويات قطاع الدفاع في السوق الألمانية، حيث أشارت التقارير الإعلامية حول قمة روسيا...
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون ثالث محطة يزورها بعد المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مستهدفاً...
