ينخفض سعر Filecoin على الرغم من نمو العملاء ⚡
Filecoin هي العملة المشفرة لمشروع ينشئ منصة لامركزية لتخزين البيانات. يمتلك منشئوها شراكات مع جامعة هارفارد وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية العملاقة للدفاع...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
يواصل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي حركة الهبوط التي بدأها أمس بعد استقالة تروس من منصب رئيس الوزراء. في الساعة الماضية ، نلاحظ انتعاشًا طفيفًا...
DE30 يفقد ما يقرب من 1.5٪ أديداس تخفض توقعاتها لعام 2022 دويتشه بنك يقضي على المصرفيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجلب جلسة الجمعة...
مرة أخرى ، خيبت شركة Snap (SNAP.US) وول ستريت بشكل سلبي مع تباطؤ الأرباح وتعميق خصم 27٪ على أسهمها قبل فتح السوق. قد تنذر النتائج الأضعف لشركة Snap بأن...
أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر يوم أمس زيادة مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 111 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق. كان تراكمًا...
قد يشهد اليورو مقابل الدولار الكندي بعض التقلبات اليوم. أولاً ، تبدأ قمة الاتحاد الأوروبي اليوم وسيعمل ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تفاصيل...
تبدأ المؤشرات الأوروبية جلسة هبوط تبدأ قمة الاتحاد الأوروبي ، الأعضاء لمناقشة تفاصيل سقف أسعار الغاز الطبيعي بيانات مبيعات التجزئة من كندا وبولندا بدأت...
عمقت المؤشرات الأمريكية انخفاضات يوم الأربعاء يوم أمس وأغلقت منخفضة لليوم الثاني على التوالي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.80٪ ، وانخفض مؤشر...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع طفيف ، حيث ارتفع مؤشر DAX و CAC40 بنسبة 0.20٪ و 0.76٪ على التوالي ، بقيادة مكاسب في شركات...
قضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على معظم المكاسب المبكرة ، وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.20٪ وتعزز الدولار قليلاً بعد التعليقات الجديدة من...
ارتفع سهم IBM (IBM.US) بأكثر من 4.0٪ يوم الخميس بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الشهيرة نتائج ربع سنوية متفائلة ورفعت توقعاتها المالية للعام بأكمله على الرغم...
أصدر Credit Suisse تحليل بشأن زوج العملات AUDNZD. حيث يرى البنك بأن هناك مزيد من الصعود على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات 1.0980 و منها الى 1.1300...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي انخفضت بمقدار 111 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر من 125 مليار...
تعافى المؤشر الرئيسي بالكامل من الخسائر الأولية. المخطط اليومي يحاول مؤشر DE30 الدفاع عن منطقة دعم رئيسية يوم الخميس - أدنى سعر ليوم الأربعاء وتراجع...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة US100 يختبر الدعم الرئيسي سجلت Tesla (TSLA.US) أرقامًا فصلية متفاوتة يتم...
أعلنت رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تروس استقالتها اليوم في بيان في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي. يأتي ذلك بعد يوم طويل من الحديث عن مثل هذا...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.214 مليون في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر ، مقارنة بـ 0.228 مليون في الأسبوع السابق....
تجلب جلسة الخميس في أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضات في مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية. يفقد مؤشر DAX ما يقرب من 1٪ وينخفض إلى ما دون الحد الأدنى للجلستين الماضيتين....
