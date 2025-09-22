اسهم الأسبوع - JP Morgan Chase (20.10.2022)
أعلن JP Morgan Chase يوم الجمعة عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين وساعدت مؤقتًا على تهدئة مزاج المستثمرين القلقين بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي ، والذي يعتبر...
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla (TSLA.US) عن نتائجها المالية بعد جلسة أمس ، الأمر الذي خيب آمال المحللين بسبب تباطؤ نمو الإيرادات....
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا اليوم عن خفض سعر الفائدة بأكثر من المتوقع. توقع السوق أن تخفض CBRT معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 11٪ من 12٪. ومع ذلك...
ضعف الين الياباني هو موضوع الصباح حيث قفز زوج العملات USDJPY فوق مستوى 150.00 للمرة الأولى منذ 32 عامًا. كما أن أداء الين الياباني ضعيف مقابل العملات الرئيسية...
يستمر الين الياباني في الضعف وسط عدم تشديد السياسة من بنك اليابان. قفز زوج العملات USDJPY فوق 150.00 اليوم للمرة الأولى منذ عام 1990 ، ووصل إلى أدنى مستوى...
المؤشرات الأوروبية تفتح قليلا متغيرة من المتوقع أن يقوم CBRT بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس اليوم خطب من بنك الاحتياطي الفيدرالي...
تراجعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس حيث توقف الارتفاع في بداية الأسبوع. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.67٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.33٪ وانخفض...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على انخفاض في الغالب ، حيث قطعت سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام ، حيث انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.19٪ مع استيعاب...
أصدر Credit Agricole تحليل بشأن زوج العملات GBPUSD. حيث يرى البنك بأن هناك مزيد من الهبوط على الزوج واحتمالية الوصول الى مستويات 1.1252...
قفزت ADRs ASML (ASML.US) بأكثر من 6.0٪ بعد أن سجلت الشركة المصنعة للرقائق أرباحًا ربع سنوية وأرقام إيرادات أفضل من المتوقع بما في ذلك الطلبات الجديدة القياسية. ربحت...
لنبدأ تحليل اليوم بمؤشر داو جونز (US30) ، والذي أطلق مؤخرًا تصحيحًا صعوديًا واخترق فوق المقاومة المحلية عند 30580 نقطة والتي تتميز بنسبة تصحيح فيبوناتشي...
تسبب نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. انخفض النفط الخام بشكل غير متوقع ، في حين انخفض مخزون البنزين أقل من المتوقع. كانت...
تستمر العملات المشفرة في التوحيد ، مع إجبار Bitcoin على الدفاع عن مستويات 19000 دولار واستقرار Ethereum مرة أخرى أقل من 1300 دولار: يظل صندوق Fidelity...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع ارتد US2000 من المقاومة الرئيسية أرباح مبشرة من Netflix (NFLX.US) و United Airlines...
انخفض الذهب بأكثر من 1٪ ، بينما تراجعت الفضة بنسبة 1.5٪ خلال جلسة اليوم وسط قوة الدولار الأمريكي ، وهو الأفضل أداء بين العملات الرئيسية. انخفض زوج اليورو...
خفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 6.9٪ على أساس سنوي في سبتمبر من 7.0٪ في أغسطس ، أعلى من توقعات السوق البالغة 6.8٪.ان ارتفعت أسعار المستهلكين...
قفز سهم Procter & Gamble (PG.US) بأكثر من 2.0٪ قبل جرس الافتتاح بعد أن سجلت شركة السلع الاستهلاكية المعبأة نتائج الربع الأول أفضل من المتوقع. قالت...
سوف يستثمر صندوق المستثمرين الناشطين في Elliott Investment Management في شركة Fresenius الألمانية (FRE.DE). لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة....
أصدرت Netflix أمس نتائجها المؤقتة للربع الثالث من عام 2022 ، والتي تبين أنها أعلى بكثير من توقعات المحللين. ومع ذلك ، لم تكن الإيرادات أو الأرباح الصافية...
تقدم شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية (TSLA.US) ، بقيادة إيلون ماسك ، نتائجها المالية للربع الثالث من العام اليوم. تخسر أسهم Tesla 36 ٪ حتى...
