عاجل: الدولار الأمريكي / الين الياباني عند أعلى مستوى في 22 عامًا❗
تجلب جلسة العملات الأجنبية اليوم قوة للدولار الأمريكي ، مما يضع ضغطًا هائلاً على أسعار الين. وصلت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستويات...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
Netflix (NFLX.US) أعلنت أكبر خدمة بث في العالم Netflix (NFLX.US) عن نتائج مالية أغلقت أفواه النقاد وأصابت وول ستريت بخيبة أمل إيجابية: عدد الاشتراكات:...
تعرض الجنيه الاسترليني لضربة هذا الصباح بعد صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لشهر سبتمبر. أظهرت البيانات تسارع نمو الأسعار الرئيسية...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً قفز تضخم مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني مرة أخرى فوق 10٪ في سبتمبر تسلا وآي بي إم تعلن عن...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة أخرى على ارتفاع ، لكن حجم المكاسب لم يكن قريبًا من أي مكان قريبًا منه يوم الاثنين. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.14٪ وارتفع...
أصدر Morgan Stanley تحليل بشأن زوج العملات EURUSD. حيث يرى البنك بأن هناك مزيد من الهبوط على الزوج واحتمالية الوصول الى مستويات 0.9839 و منها الى 0.9300...
وفقًا لتقرير صادر عن S&P Global ، قد يواجه سوق الألمنيوم والألومينا ، المستخدم في إنتاج المواد الخام ، تقلبات في مواجهة تحديات الإنتاج العالمية في...
تراجع سعر النفط الخام بحدة من أعلى مستوياته اليومية عند 85.5 دولارًا ، حيث أثرت مخاوف الطلب على معنويات السوق. كان المستثمرون قلقين بشأن تدهور آفاق النمو...
قفزت أسهم Target (TGT.US) بأكثر من 5.0٪ خلال جلسة اليوم بعد أن رفعت Jefferies موقفها الاستثماري في سلسلة متاجر الصناديق الكبيرة من أجل "الشراء"...
ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، وهو أكبر عدد منذ أبريل ، متسارعًا من زيادة معدلة بالزيادة بنسبة 3.9٪ في...
Momentus Inc (MNTS.US) هي شركة مقرها الولايات المتحدة في صناعة تُعرف باسم "الفضاء الجديد" وهي في طور تطوير عروض خدمات النقل حول مدار الأرض وخارجه....
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • الإنتاج الصناعي الأمريكي أعلى من التوقعات • ...
قفز سهم شركة جونسون آند جونسون (JNJ.US) إلى أعلى مستوى في شهرين بعد أن سجلت شركة الأدوية والمنتجات الاستهلاكية أرقامًا قوية للربع الثالث من عام 2022 بفضل...
ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪ في سبتمبر ، بعد تراجع معدّل بالزيادة بنسبة -0.1٪ مقارنة بالشهر السابق في أغسطس ، وفوق توقعات السوق...
رئيس الوزراء تروس تعتذر لكن المطلعين يواصلون المطالبة باستقالتها رفض بنك إنجلترا تقرير فاينانشال تايمز بشأن تأخير آخر لبدء كيو تي تشديد...
أعلن Goldman Sachs (GS.US) اليوم عن نتائج الربع الثالث التي فاقت توقعات المحللين فيما يتعلق بكل من ربحية السهم (EPS) والإيرادات: النتائج كالتالي: ربحية...
النفط من المتوقع أن تطلق الولايات المتحدة المزيد من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية من أجل خفض أسعار الوقود جدير بالذكر...
لقد كان أداء Tesla (TSLA.US) أقل بكثير من أداء S&P 500 منذ بداية العام ، حيث خسر أكثر من 38٪ ، مقارنة بانخفاض 24٪ في مؤشر SPDR S&P 500 ETF (SPY5.UK)....
