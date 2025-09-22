ارتفع مؤشر داكس بعد قراءة ZEW الأفضل
يكافح مؤشر DAX للتغلب على تصحيح 23.6٪ بدأ Credit Suisse (CSGN.CH) بيع قسم إدارة الأصول في الولايات المتحدة صنفت شركة Siemens Healthineers (SHL.DE)...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
ستقوم شركة Netflix العملاقة للبث المباشر (NFLX.US) بالإبلاغ عن النتائج المالية للربع الثالث قبل افتتاح الجلسة الأمريكية. قد تكون وول ستريت شديدة الحساسية...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس حيث كانت أسهم التكنولوجيا هي الأفضل أداءً. ارتفع مؤشر ناسداك 100 (US100) بحوالي 3.5٪ أمس بينما أضاف S&P 500 و داو...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى مؤشر ZEW الألماني لشهر أكتوبر ، الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر سبتمبر أرباح من جولدمان ساكس ونتفليكس ولوكهيد مارتن تشير...
ارتفعت وول ستريت يوم أمس مع تسجيل جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب كبيرة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.65٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.86٪...
أشار وزير الخزانة البريطاني الجديد إلى أنه ينوي استعادة الثقة في الأسواق في المستقبل القريب. سيزيد هانت عدد المستشارين في القسم للمساعدة في توسيع نطاق...
أصدر Credit Agricole تحليل فني بشأن زوج العملات EURUSD. حيث يرى البنك بأن هناك مزيد من الهبوط على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات 0.9761 و...
أصدر Credit Agricole تحليل فني بشأن زوج العملات NZDUSD. حيث ان برى البنك بان هناك مزيد من الصعود على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات 0.5620 و منها...
قفز سهم Splunk (SPLK.US) لفترة وجيزة بنسبة 10.0 ٪ بعد تقرير وول ستريت جورنال بأن المستثمر الناشط Starboard Value قد حصل على ما يقرب من 5 ٪ من الشركة المصنعة...
انخفض سعر ناتجاس إلى أقل من 6 دولارات / مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الاثنين ، وهو مستوى لم نشهده منذ بداية يوليو 2022 حيث أظهر أحدث تقرير لإدارة معلومات...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • ارتد US500 من الدعم المحلي • ...
تحسنت معنويات السوق بشكل ملحوظ في بداية الأسبوع الجديد ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النتائج الفصلية الأفضل من المتوقع من Bank of America. ومع ذلك ، انضم ثاني...
قفز سهم Bank of America (BAC.US) بأكثر من 3.0٪ في ما قبل السوق حيث تفوقت الأرباح والعائدات على تقديرات المحللين بفضل تداول السندات الأفضل من المتوقع ومعدلات...
يتسارع موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث من عام 2022 ببطء. أطلقت البنوك الأمريكية الكبرى ماراثونًا للأرباح في الربع من يوليو إلى سبتمبر من الأسبوع الماضي...
تجلب جلسة التداول الأولى في الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع مستويات أعلى من مؤشرات الأسهم. يركز السوق على نتائج الشركات الأمريكية والتحديثات المالية الجديدة...
عادت العملات المشفرة إلى اتجاه التوحيد بعد ارتداد حاد يوم الخميس. يتم تداول البيتكوين بسعر 19،200 دولار في بداية الأسبوع ، ويبقى Ethereum أعلى من 1،300...
على الرغم من أن الأسبوع الماضي تميز بفترات من التقلبات العالية ، زوج العملات الرئيسي ، EUR / USD يواصل التداول بشكل جانبي. هل من المحتمل أن يظل زوج...
قفز زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى الأعلى بعد أن أعلن المستشار جيريمي هانت أن جميع التخفيضات الضريبية المنصوص عليها في الميزانية المصغرة...
بنك أوف أمريكا (BOC.US) يتوقع المحللون انخفاضًا في الأرباح بسبب انخفاض النشاط المصرفي الاستثماري وزيادة الاحتياطيات نتيجة لمخاطر الركود. ومع ذلك ، قد...
