مخطط اليوم - GBPJPY (17.10.2022)
الجنيه البريطاني في دائرة الضوء هذا الصباح. ذكرت التايمز أن حكومة تروس ستؤجل خفضًا بنسبة نقطة مئوية واحدة لمعدل ضريبة الدخل حتى عام 2024. هذه علامة أخرى...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
• تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح ثابت • يرتفع الباوند قبل بيان جيريمي هانت • ...
• تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مختلطة في بداية أسبوع جديد. انخفض مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بأكثر...
قادت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت في أعقاب تقرير الوظائف القوي هذا الأسبوع ، والتي جاءت في أعقاب تقرير الوظائف القوي ، أي آمال في وجود...
بعد المكاسب القوية التي تحققت يوم أمس في سوق الأسهم ، نشهد اليوم تغيرًا في المعنويات نحو الانخفاض. بالفعل بعد بداية جلسة الولايات المتحدة ، شهدت وول ستريت...
تجلب الجلسة الأخيرة في وول ستريت هذا الأسبوع مستويات أعلى من معايير سوق الأسهم. تعرف المستثمرون على بيانات مبيعات التجزئة اليوم ، وستكون معنويات جامعة...
وارتفع مؤشر UoM إلى 59.8 نقطة مقابل توقعات 58.8 نقطة والمستوى السابق 58.6 نقطة. توقعات التضخم ، ومع ذلك ، تنمو بقوة. ارتفعت التوقعات على مدار عام إلى...
أثار موضوع التخفيضات الضريبية في المملكة المتحدة الكثير من الإثارة مؤخرًا. أكدت رئيسة الوزراء تروس اليوم أنها تريد أن يكون التخفيض الضريبي ممكنًا. ومن...
جلبت جلسة التداول الأخيرة في القارة القديمة هذا الأسبوع معنويات أفضل للمستثمرين. الساعة 1:30 مساءً BST ، سيتعلم المستثمرون قراءة بيانات مبيعات التجزئة...
مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر: 0.0٪ مقارنة بالشهر السابق (المتوقع: 0.2٪ شهريًا ؛ السابق: 0.3٪ شهريًا) مبيعات التجزئة الأساسية: 0.1٪ شهريًا (المتوقع: -0.1٪...
اليوم ، تصدر خمسة بنوك أمريكية كبرى نتائج ما قبل الجلسة للربع الثالث من عام 22. فيما يلي النقاط البارزة: JPMorgan (JPM.US) النتائج: المصدر:...
ذكرت الفاينانشيال تايمز أن وزير الخزانة الحالي في حكومة تروس ، كواسي كوارتنج ، من المرجح أن يُطرد. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تحافظ تروس على تخفيضات...
اتخذت المجر قرارًا طارئًا لإدخال أداة جديدة في شكل معدل إيداع لليلة واحدة بنسبة 18٪. يظل معدل الإيداع الأسبوعي عند 13٪ في الوقت الحالي. انخفض زوج EURHUF...
انخفض US500 بحدة بعد نشر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أمس ، ولكن الحركة الهبوطية توقفت حول مستوى الدعم الرئيسي عند 3500 نقطة والذي يتميز بالحد...
• تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى • مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر في دائرة الضوء • ...
• أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع حاد على الرغم من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت أعلى من...
أنهت أسواق الأسهم العالمية تداول يوم أمس وسط أجواء مليئة بالمخاطرة ويمكن أيضًا ملاحظة الشعور المتفائل في بداية جلسة اليوم. ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل...
• تنتعش وول ستريت من الانخفاضات العميقة في وقت مبكر من الجلسة. المؤشرات الرئيسية آخذة في الارتفاع على الرغم من قراءة التضخم...
ارتفع سعر سهم دومينوز بيتزا (DPZ.US) اليوم بنسبة 10٪ تقريبًا على الرغم من النتائج المالية المختلطة. انخفضت أرباح السهم ، بينما ارتفعت الإيرادات أعلى بقليل...
