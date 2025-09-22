الأسهم تمحو خسائر مؤشر أسعار المستهلك
كما ذكرت وكالة رويترز ، أظهر نموذج البنك المركزي الأوروبي الجديد ، المسمى سعر الصرف النهائي الثابت المستهدف ، أن البنك المركزي بحاجة إلى رفع سعر الفائدة...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
رفعت شركة PepsiCo (PEP.US) توقعاتها لهذا العام يوم الأربعاء حيث عزز ارتفاع الأسعار إيرادات الربع الثالث للتكتل. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 4٪ بعد الإعلان...
انخفض سعر Bitcoin إلى أقل من 19000 دولار ، ويتم تداول Ethereum أقل من 1230 دولارًا بعد قراءة التضخم السلبية من الولايات المتحدة. الأصول الخطرة تتعرض للضغط...
• وول ستريت تحت ضغط هبوطي بعد مؤشر أسعار المستهلك • BlackRock بنتائج أعلى من التوقعات ؛ AuM أقل...
في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي ، علمنا ببيانات التضخم المرتقبة من الولايات المتحدة ، والتي فاجأت المستثمرين. و فاق كل من القراءات الرئيسية والأساسية...
قفز سهم Walgreens (WBA.US) لفترة وجيزة ما يقرب من 7.0 ٪ في سوق ما قبل السوق بعد أن سجل مشغل الصيدليات أرباحًا وإيرادات ربع سنوية أفضل من المتوقع. كما رفعت...
افتتح أكبر صندوق مشترك لإدارة الأصول في العالم ، BlackRock (BLK.US) موسم الأرباح بين القطاع المالي الأمريكي. أظهر الصندوق نتائج أعلى من التوقعات على الرغم...
• العنوان. الفعلي: 8.2٪ سنويًا. المتوقع: 8.1٪ سنويًا. السابق: 8.3٪ سنويًا التضخم الشهري: 0.4٪ شهريًا (متوقع: 0.2٪ شهريًا ؛ سابقًا: 0.1٪ شهريًا) •...
يعتبر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر والمقرر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم. يتوقع...
يرتفع المؤشر القياسي الألماني قبيل بيانات التضخم الأمريكية. المخطط اليومي يدافع DE30 عن أدنى مستوى يومي له يوم الاثنين للمرة الثالثة هذا الأسبوع....
تجلب جلسة الخميس في أسواق الأسهم من القارة القديمة معنويات أفضل بين المؤشرات الرئيسية. يتم تداول مؤشر داكس بارتفاع بنسبة 1٪ تقريبًا ، ويتركز اهتمام المستثمرين...
الحكومة البريطانية على وشك تغيير نهجها تجاه الميزانية "المصغرة" بطريقة كبيرة. ستنظر الحكومة في خطط خفض الضرائب التي يجب التخلي عنها. وتجدر الإشارة...
ارتد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني من أعلى مستوى في 1998 بالقرب من 147.00 حيث أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مرة أخرى أن الحكومة مستعدة...
• أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض طفيف. امتد مؤشرا S & P 500 و Nasdaq المتتالي من الخسائر إلى 6 أيام أمس...
صُدم سوق الغاز هذا الصباح بالأخبار الواردة من مصنع معالجة الغاز النرويجي Nyhamna الذي يعالج الغاز الطبيعي من حقلي Ormen Lange و Aasta Hansteen البحريين...
• تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً • من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي...
انخفض سهم Cameco (CCJ.US) بنسبة 15.0 ٪ بعد أن انضم منتج اليورانيوم الكندي مع مشغل محطة الطاقة Brookfield Renewable Partners من أجل الاستحواذ على شركة Westinghouse...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على انخفاض طفيف ، حيث انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.39٪ حيث عوض الأداء الضعيف...
تم إطلاق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في سبتمبر للتو. لم يجلب المنشور الكثير من المفاجأة. المحاضر متشددة لكن المستثمرين كانوا...
