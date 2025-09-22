افتتاح الولايات المتحدة: تمدد وول ستريت حركتها الهبوطية
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • شراكة Coinbase (COIN.US) مع Google (GOOGL.US) • ...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
تراجع سعر البيتكوين إلى مستويات عند 19100 دولار ، كما لوحظ تراجع لطيف بين العملات الرقمية. و من المرجح أن يستعد سوق العملات المشفرة لارتفاع التقلبات التي...
النفط • شهدت أسعار النفط أكبر قفزة أسبوعية منذ مارس ، بعد قرار أوبك + و خفض حصة الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا في...
انخفض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد عن 2.5٪ ممتدًا الانخفاضات من أعلى مستوى أخير له عند 93 دولارًا وسط تقوية الدولار الأمريكي ومخاوف الطلب العالمي....
جلبت جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء تدهورًا في معنويات المستثمرين. يشعر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالقلق بشأن الركود العالمي ، حيث تقدر توقعات...
تراجعت أسهم Ferrexpo (FXPO.UK) ، شركة تعدين خام الحديد الأوكرانية المدرجة في بورصة لندن ، بما يزيد عن 9٪ اليوم عقب قرار وقف العمليات. قالت الشركة إنها...
اعتبارات أولية صحيح أن شركة الطيران ليست سهمًا ينمو ، ومع ذلك ، فإن خصوصيات هذا القطاع والأساسيات الجيدة يمكن أن تقدم اهتمامًا واسعًا للمستثمرين كقطاع...
تبين أن تقرير الوظائف في المملكة المتحدة لشهر أغسطس الذي صدر هذا الصباح كان أفضل مما توقعته الأسواق. انخفض معدل البطالة من 3.6 إلى 3.5٪ بينما كان متوسط...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح ثابت يستعد عدد من محافظي البنوك المركزية لالقاء خطاباتهم بيانات وظائف أفضل من المتوقع من المملكة المتحدة تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس منخفضة ، متبعةً خطوات نظرائها الأوروبيين. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز...
• أغلقت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم في حالة مزاجية متباينة ، حيث أغلق مؤشر داكس الألماني دون تغيير تقريبًا حيث أثرت التوترات...
فورد (F.US) ، جنرال موتورز (GM.US) - هبطت أسهم كل من مصنعي السيارات 6.8٪ و 5.4٪ على التوالي بعد تخفيض UBS. تعتقد البنوك الاستثمارية أن صناعة السيارات تتجه...
يظل الدولار الأمريكي هو القوة المهيمنة على سوق الفوركس في بداية الأسبوع الجديد. تعزز مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي إلى ما فوق 113 يوم الاثنين...
معنويات العزوف عن المخاطرة موجودة مرة أخرى في بداية هذا الأسبوع ، مع تعرض الأسهم للضغط مرة أخرى بينما يضغط الدولار الأمريكي على أزواج العملات الرئيسية. EUR...
انخفض US100 بنسبة 1.4٪ يوم الاثنين حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية بينما ينتظرون أسبوعًا حافلًا بتقارير الأرباح ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية...
أصدر Credit Agricole تحليل فني بشأن زوج العملات EURUSD. حيث ان يرى البنك بأن هناك مزيد من الهبوط على الزوج واحتمالية الوصول الى مستويات 0.9716 و منها...
أصدر Credit Agricole تحليل فني بشأن زوج العملات NZDUSD. حيث ان يرى البنك بأن هناك مزيد من الصعود على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات 0.5595.000...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة • ارتد US500 من منطقة الدعم الرئيسية • ...
أشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو تشارلز ل. إيفانز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض التضخم "بسرعة نسبيًا" دون زيادة البطالة والركود...
