يستأنف الجنيه الإسترليني حركته الهبوطية على الرغم من الإجراءات الإضافية من بنك إنجلترا
فاجأ بنك إنجلترا الأسواق اليوم بقرار زيادة حد الشراء اليومي للسندات كجزء من عمليات الشراء الطارئة ، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية هذا الشهر. يتمتع...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
أظهرت العملات المشفرة مرونة يوم الجمعة من خلال التخفيف بشكل جيد من الانخفاضات في مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية. هل هذا كافٍ للتعبير عن ذروة البيع وحركة...
انخفض اسهم شركة Rivian Automotive (RIVN.US) بنسبة تزيد عن 7.5٪ قبل جرس الافتتاح بعد أن قرر صانع السيارات الكهربائية استدعاء 13000 سيارة لأن أداة التثبيت...
• المؤشرات من القارة القديمة تسقط الهجمات في أوكرانيا • مشاعر Senitx أسوأ من التوقعات تجلب...
يمكن رصد زيادة في النفور من المخاطرة في الأسواق في بداية أسبوع جديد. تثير الانفجارات التي ضربت جسر القرم خلال عطلة نهاية الأسبوع وكذلك الضربات الصاروخية...
• من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض • أثرت الضربات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية...
• يمكن رصد حالات العزوف عن المخاطرة على المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد. انخفض...
خسرت وول ستريت والأسواق الأوروبية بشكل ديناميكي في نهاية الأسبوع بسبب بيانات سوق العمل الأفضل ، والتي تدعم إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالتشديد...
تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر واجتماع أوبك + خلفنا ، والآن ستركز الأسواق اهتمامها على بداية موسم إصدار أرباح الربع الرابع من عام 2022 لشركات وول...
على الرغم من الافتتاح السيئ في وول ستريت حيث خسر مؤشر S & P500 1.9٪ وناسداك أكثر من 2.6٪ ، فإن العملات المشفرة تتصرف بهدوء معتدل. يبقى السؤال المفتوح...
تأثرت معنويات اليوم ببيانات أفضل من المتوقع من سوق العمل الأمريكية ، مما يدعم إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالتشديد النقدي. يقلل تقرير اليوم...
• وول ستريت تخسر بعد تقرير الوظائف غير الزراعية • خفضت AMD و Levi Strauss توقعات الأرباح جلبت...
تشهد بورصة FTX للعملات المشفرة المملوكة للملياردير Sam Bankman-Fried تقلبات شديدة اليوم في أعقاب اتفاقية Visa الجديدة (V.US) مع بورصة الأصول الرقمية. يعمل...
صدر تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي وأظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بشكل غير متوقع 263 ألف وظيفة في سبتمبر...
كندا ، تقرير الوظائف لشهر سبتمبر. • معدل التغير في التوظيف. الفعلي: 21.1 ألف المتوقع: 20.0 ألف. السابق: -39.7 ك • تغيير العمل بدوام جزئي....
تتوقع غالبية الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي سيضيف 250 ألف وظيفة في سبتمبر ، وهو أقل عدد منذ ديسمبر من عام 2020 وانخفاضًا من متوسط 438 ألفًا في الأشهر...
حذرت شركة Advanced Micro Devices الأمريكية لصناعة الرقائق المستثمرين من انخفاض الإيرادات في الربع الثالث من عام 2022 بسبب ضعف الطلب في سوق أجهزة الكمبيوتر...
• تعززت المؤشرات من القارة القديمة قبل NFP • سيقوم Credit Suisse بإعادة شراء ديون بقيمة 3 مليارات...
