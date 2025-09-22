ارتفعت أسهم Credit Suisse بنسبة 5٪ بعد أن تم تخصيص 3 مليارات فرنك سويسري لخفض الديون📈
أعلن Credit Suisse (CSGN.CH) أنه سيشتري ما قيمته 3 مليارات فرنك سويسري من الديون نقدًا. قرار البنك له بعد استراتيجي ولكن أيضًا بمعنى تسويقي. من المفترض...
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
قد يواجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعض التقلبات الشديدة في الأسعار اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش بعد صدور تقارير الوظائف من...
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح قراءة بالوظائف الغير زواعية لشهر سبتمبر الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش تقرير الوظائف من كندا تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة ، بينما يتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الغير زراعية بحثًا عن أدلة جديدة على مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي....
تواجه البنوك التي وافقت على تمويل استحواذ Elon Musk على Twitter (TWTR) احتمال حدوث خسائر كبيرة مع تغيير الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، مع ذلك ، لتولي الشركة. الصفقة...
تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري اليوم عن السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات التضخم. كانت نبرة الخطاب متشددة ، وخسرت العقود...
• تتماسك وول ستريت في بداية الجلسة • عدم اليقين المحيط بالاستحواذ على تويتر بدأت...
تستمر Bitcoin في الاحتفاظ بها فوق 20000 دولار ، ويتم تداول Ethereum بالقرب من 1،370 دولارًا. تستعد الأسواق لقراءة NFP غدًا من سوق العمل الأمريكية ، والتي...
• ارتفع عدد الأمريكيين الذين يملؤون طلبات إعانة البطالة إلى 0.219 مليون مقارنة بـ 0.193 مليون تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق....
• يلاحظ DE30 انخفاضات معتدلة • الطلبيات الصناعية الألمانية أقل من التوقعات (الفعلية: -2.4٪ على...
تم إصدار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، ولكن التأثير على السوق محدود نوعًا ما. فيما يلي النقاط الرئيسية من المستند: • ...
قد يشير التوتر المتزايد على أسهم Credits Suisse بسبب إعادة الهيكلة الجارية منذ أواخر تموز (يوليو) وتدهور النتائج المالية إلى تخوف المستثمرين من تكرار السيناريو...
تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 88.00 دولارًا للبرميل يوم الخميس ، بعد أن صعدت بأكثر من 10٪ حتى الآن هذا الأسبوع حيث وافقت...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً يصدر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش مطالبات البطالة الأمريكية...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.20٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.14٪ ، وخسر ناسداك 0.25٪. انخفض...
• قطعت المؤشرات الأوروبية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام يوم الأربعاء ، مع تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.21٪ بعد سلسلة أخرى...
النفط سنبدأ تحليل اليوم بمخطط النفط الخام ، حيث زاد التقلب مؤخرًا. بالنظر إلى الفاصل الزمني D1 ، وصل OIL.WTI إلى مستوى مقاومة رئيسي اليوم عند 88.40...
انخفض سهم Tesla Inc (TSLA.US) ما يقرب من 6.0٪ يوم الأربعاء مع تجديد اقتراح الرئيس التنفيذي Elon Musk لشراء Twitter Inc (TWTR.US) الذي يضغط على شركة صناعة...
انخفض الجنيه البريطاني أكثر من 1.5٪ إلى أقل من 1.13 دولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.15 دولار ، بعد أن قالت رئيسة الوزراء ليز تروس إن حزب المحافظين...
