أرامكو توقع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أمريكية بـ90 مليار دولار
أعلنت أرامكو السعودية، أنها وقعت من خلال مجموعة شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أمريكية كبرى، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة محتملة تقارب 90 مليار...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
عاجل: نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (ربع سنوي): 0.3% (توقعات: 0.4%، السابق: 0.4%) نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (سنويًا):...
التقويم الاقتصادي اليوم حافلٌ بالبيانات الرئيسية من منطقة اليورو والولايات المتحدة، وهي بيانات بالغة الأهمية من منظور السوق. سنستمع إلى سلسلة من خطابات...
07:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات التضخم لشهر أبريل: • مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 0.9% على أساس سنوي؛ المتوقع...
07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي 0.1% على أساس شهري؛ المتوقع 0.2% على أساس شهري؛...
توقف الارتفاع الأخير في وول ستريت أمس مع تلاشي الزخم الأولي للمفاوضات الصينية الأمريكية وعودة المخاوف بشأن التضخم الثابت (مؤشر ستاندرد آند بورز 500:...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول): الفعلي 0.7%...
أغلقت المؤشرات الأوروبية، بما في ذلك مؤشر داكس ومؤشر فوتسي، جلسة التداول على انخفاض طفيف. كان الشعور العام في بورصة وارسو ضعيفًا بعض الشيء، لكن مؤشر...
يشهد الدولار الأمريكي تقلبات محدودة اليوم، إلا أن العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواصلون التعليق على التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في...
مخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 3.454 مليون برميل (توقعات -2.209 مليون برميل، سابقًا -2.032 مليون برميل) مخزونات...
ارتفعت أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI.US) بنسبة 15% إلى 44.7 دولار، موسعة بذلك ارتفاعها بنسبة 16% يوم الثلاثاء بعد سلسلة من التطورات الإيجابية...
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على العلاقات الاقتصادية العميقة بين السعودية والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 92 عامًا، بدأت مع توقيع...
ارتفعت أسهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 15%، موسعةً بذلك ارتفاعها الذي بلغ 16% يوم الثلاثاء، بعد أن وقّعت شركة داتا فولت، ومقرها السعودية، اتفاقية شراكة...
ارتفع سهم AMD (AMD.US) بأكثر من 5% قبل افتتاح بورصة وول ستريت، بعد أن حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعهدات سعودية بقيمة 600 مليار دولار لشركات التكنولوجيا...
لا يزال تزايد الإقبال على الأصول الخطرة، وتراجع التوترات التجارية، واستمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 4.5%، يضغط على زخم...
تشهد أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ارتفاعًا ملحوظًا قبيل افتتاح بورصة وول ستريت، موسعةً بذلك موجة صعود قوية أعقبت موجة بيع واسعة النطاق شهدتها...
أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى احتمال صدور أخبار جديدة عن روسيا وأوكرانيا اليوم. إلا أن رد الفعل في أسواق الأسهم الأوروبية والنفط كان ضعيفًا. الأسواق غير...
علق عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أوستان غولسبي، على الوضع الحالي للسياسة النقدية الأمريكية. وفيما يلي أهم تصريحاته، والتي تُشير إلى أنه من غير المرجح...
استعادت المؤشرات الأمريكية بشكل شبه كامل الخسائر التي تكبدتها جراء الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب. حتى التقدم الأخير في مفاوضات التجارة - على الرغم...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.2% مؤشر...
