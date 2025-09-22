ماكرو: لا يزال سوق العمل الأمريكي مرنًا
قبل أرقام الوظائف غير الزراعية المرتقبة يوم الجمعة ، أظهر ADP اليوم أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة خلقت 208 ألف وظيفة في سبتمبر ، أعلى من 185 ألفًا...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
قبل أرقام الوظائف غير الزراعية المرتقبة يوم الجمعة ، أظهر ADP اليوم أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة خلقت 208 ألف وظيفة في سبتمبر ، أعلى من 185 ألفًا...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع • ADP يفوق التوقعات • ارتفاع...
Redwire (RDW.US) هي شركة صغيرة مقرها الولايات المتحدة توفر الأجزاء والمكونات المتقدمة لصناعة الفضاء. أعلنت الشركة عن استحواذها المخطط على قسم "الفضاء"...
تسبب نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. انخفضت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع ، بينما انخفضت مخزونات البنزين أكثر من...
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات في الولايات المتحدة إلى 56.7 في سبتمبر من 56.9 في الشهر السابق ، ولكنه تجاوز توقعات المحللين عند 56.0. بناءً...
بدأ اجتماع أوبك +. وتشير التقارير الأولى إلى خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً. ومع ذلك ، عند الفحص الدقيق ، تشير التخفيضات إلى r هدف الإنتاج الكامل....
صدر تقرير ADP عن التغيير في التوظيف في الولايات المتحدة في سبتمبر في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي. كان من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة قدرها...
• DE30 تحت ضغط هبوطي • يقوم السوق بخصم بيانات أضعف لمؤشر مديري المشتريات للخدمات جلبت...
كان رد فعل سوق العملات المشفرة بنشوة معتدلة للارتداد القوي لمؤشرات وول ستريت. أذكر ، كسبت Dow Jones و S & P500 و NASDAQ ما يقرب من 3 ٪ أمس مما ساعد...
أصدرت CD Projekt يوم أمس أول تحديث إستراتيجي لها منذ مارس 2021. لقد حصلنا على جرعة قوية من الخطط والإعلانات الطموحة التي تمنح الخط السيئ لمبدعي Witcher...
يمكن ملاحظة تحسن كبير في الحالة المزاجية للسوق في بداية الشهر الجديد مع ارتفاع المؤشرات الأمريكية خلال أول جلستين من أكتوبر. و يمكن أيضًا رصد الحالة المزاجية...
تستعد أوبك + للإعلان عن مستويات الإنتاج لشهر نوفمبر اليوم. سيبدأ اجتماع كارتل في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي. و من المتوقع حدوث خفض كبير في...
تستعد أوبك + للإعلان عن مستويات الإنتاج لشهر نوفمبر اليوم. سيبدأ اجتماع كارتل في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. من المتوقع حدوث خفض كبير في الإنتاج مع...
تستعد أوبك + للإعلان عن مستويات الإنتاج لشهر نوفمبر اليوم. سيبدأ اجتماع كارتل في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. من المتوقع حدوث خفض كبير في الإنتاج مع...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح منخفض قليلاً قد تقرر أوبك + خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل من المتوقع أن يظهر تقرير ADP زيادة 200 ألف وظيفة...
شهدت المؤشرات الأمريكية جلسة ممتازة أخرى على التوالي. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.06٪ وقفز مؤشر داو جونز بنسبة 2.80٪ وارتفع ناسداك بنسبة 3.34٪. كسب...
• وسعت المؤشرات الأوروبية مكاسبها لليوم الثالث يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.78٪ وسط آمال بأن البنوك...
ارتفع مؤشر US500 بنحو 3.0٪ يوم الثلاثاء ، متتبعًا ارتداد الأسهم العالمية وسط آمال بأن البيانات الأخيرة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف وتيرة...
ارتفع سهم Twitter (TWTR.US) بأكثر من 17.0 ٪ بعد أن ذكرت Bloomberg أن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla اقترح مرة أخرى شراء عملاق الوسائط الاجتماعية بالسعر المتفق...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم