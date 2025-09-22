النفط يقفز بنحو 4.0٪ مع دراسة أوبك لخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.0٪ تقريبًا بعد أنباء عن أن أوبك تأخذ في الاعتبار خفض الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا ، على الرغم من أن التأثير على الإمدادات...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
قدمت البيانات الجديدة من الولايات المتحدة وقودا إضافيا للمشترين يوم الثلاثاء. حيث انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى لها...
انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 10.053 مليون في أغسطس من 11.70 مليون وظيفة معدلة بالزيادة في الشهر السابق وتوقعات السوق أقل من 10.775...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع • ارتد US100 من الدعم الرئيسي • ...
ضغط السوق والبنوك على شركة آبل تلقت شركة Apple (AAPL.US) ضربة من Bank of America (BofA) ، الذي خفض مؤخرًا تصنيف الشركة من "Buy" إلى "Neutral"...
• القارة القديمة في موجة صاعدة • عادت مستويات المياه في نهر الراين إلى مستوياتها الطبيعية تجلب...
ارتفع سهم Rivian Automotive Inc (RIVN.US) بشكل حاد قبل جرس الافتتاح بعد أن أنتج منافس Tesla 7،363 سيارة في الربع الثالث ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 67٪ مقارنة...
تزداد العملات المشفرة مع تحسن المعنويات تجاه المؤشرات الرئيسية وتراجع قوة الدولار. يتم تداول Bitcoin حول $ 19،900 حيث يبدو أنها تنتظر فتح وول ستريت. يتم...
النفط • تشير الشائعات الإعلامية إلى أن أوبك + قد تتخذ قرارًا بشأن خفض الإنتاج الذي يتجاوز مليون برميل يوميًا ، باستثناء...
يمكن رصد الحالة المزاجية المتفائلة في جميع أنحاء القارة القديمة يوم الثلاثاء مع تداول مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية من أوروبا أعلى بنسبة 2٪ في وقت كتابة...
فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق اليوم برفع سعر الفائدة أقل من المتوقع. رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى طلبيات المصانع وبيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة من المقرر أن يتحدث أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي و لاجارد...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس وأنهت التداول على ارتفاع كبير. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.59٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.66٪ ، وناسداك بنسبة...
• مسحت المؤشرات الأوروبية خسائرها المبكرة وأغلقت جلسة اليوم بارتفاع أكثر من 0.5٪ حيث سلطت بيانات التصنيع الضعيفة الضوء على...
قفز سهم Peloton (PTON.US) أكثر من 6 ٪ يوم الاثنين بعد أن أعلن منتج معدات التمرين أنه بحلول نهاية هذا العام سوف يقوم بتركيب دراجاته في جميع فنادق هيلتون...
Viasat هي شركة مقرها كاليفورنيا توفر الاتصالات الأرضية والأقمار الصناعية والإنترنت وأنظمة الأمن المدنية والعسكرية. ارتفع سعر سهم الشركة بشكل كبير بعد أنباء...
كانت الانتخابات الرئاسية في البرازيل من أهم الأحداث التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. يدافع بولسونارو اليميني عن كرسيه ضد الرئيس السابق لولا دا...
أصدر Credit Agricole تحليل فني بشأن زوج العملات NZDUSD. يرى البنك بأن هناك مزيد من الصعود حيث أن احتمال الوصول الى مستويات 0.5688 و منها...
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM بشكل مفاجئ إلى 50.9 في سبتمبر ، من 52.8 في الشهر السابق وأقل من تقديرات المحللين عند 52.2. الطلبات الجديدة (47.1...
