يختبر زوج EUR / USD نقطة رئيسية مهمة
تتميز جلسة اليوم بتحسن في معنويات السوق. تتعافى الأصول الخطرة ، بينما يتراجع الدولار الأمريكي. مخطط الإطار الزمني اليومي على الرسم البياني D1 ، يمكننا...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
تتميز جلسة اليوم بتحسن في معنويات السوق. تتعافى الأصول الخطرة ، بينما يتراجع الدولار الأمريكي. مخطط الإطار الزمني اليومي على الرسم البياني D1 ، يمكننا...
قفز سعر الفضة أكثر من 7.0٪ ، معظمه منذ فبراير 2021 بسبب المخاوف بشأن الوضع المالي لبنك Credit Suisse وضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات مما أدى...
نظرًا لكونهم أحد "خيول سوق الأسهم" المفضلة في وول ستريت خلال السنوات الثلاث الماضية ، فإنهم يواجهون ضعفًا هائلاً في تقييمات سوق الأسهم هذا العام....
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع • ارتد US2000 من منطقة الدعم الرئيسية • ...
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة إلى 50.9 في سبتمبر من 52.8 في الشهر السابق ، وتوقعات المحللين التالية عند 52.2. تشير قراءة...
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5٪ يوم الاثنين وسط تكهنات متزايدة بأن أوبك + تدرس خفض الإنتاج لما يصل إلى مليون برميل يوميًا في اجتماع...
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5٪ يوم الاثنين وسط تكهنات متزايدة بأن أوبك + تدرس خفض الإنتاج لما يصل إلى مليون برميل يوميًا في اجتماع...
يمكن للمتداول أن يلاحظ تصحيحًا للدولار في النصف الثاني من الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى انتعاش زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. و من وجهة النظر الفنية...
لم تكن أسعار العملات المشفرة تعمل بشكل جيد في الآونة الأخيرة. عاد سعر صرف كاردانو ، على الرغم من المحاولات المضنية للارتداد ، إلى منطقة الحد الأدنى لعدة...
لا يزال لدى Bitcoin مشكلة واضحة في تجاوز 20000 دولار مما يزيد من خطر الاستسلام ، حيث يتداول ملك العملات المشفرة بسعر 19200 دولار. يحتفظ Ethereum بالقرب...
• يخسر DE30 في بداية الأسبوع • كريدي سويس يضغط على المؤسسات المالية جلبت جلسة...
يسجل النفط مكاسب كبيرة اليوم مع تداول كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 4٪. جاء الارتفاع بسبب تقارير إعلامية تشير إلى أن أوبك + قد تقرر خفضًا كبيرًا...
فقدت أسهم بنك كريدي سويس السويسري (CSGN.CH) أكثر من 8.5٪ في بداية جلسة اليوم ، على الرغم من تأكيدات الرئيس التنفيذي بأن البنك يواصل الحفاظ على قاعدة رأس...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً يرتفع الجنيه الإسترليني مع تخلي الحكومة البريطانية عن خطة التخفيض الضريبي لأصحاب الدخول المرتفعة مؤشر...
يتحرك الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي هذا الصباح بعد تقرير بي بي سي. ذكرت بي بي سي أنه قد يتم إلغاء خطة لخفض معدل الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة...
av تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.5٪ بينما انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪. كانت السيولة...
انخفض سهم Nike (NKE.US) بأكثر من 11.0٪ يوم الجمعة حيث طغت مستويات المخزون الزائدة على النتائج الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع. كما تم سحب تجار التجزئة...
قفزت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة ، والتي تستثني الغذاء والطاقة ، بنسبة 0.6٪ شهريًا في أغسطس ، حيث ارتفعت من الركود المعدل...
من المقرر أن يكون الأسبوع المقبل في الأسواق آخر مثيرًا للاهتمام ، بالنظر إلى عدد من الإصدارات والأحداث الكبرى من الدرجة الأولى. سيكون التركيز في الغالب...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم