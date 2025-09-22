Metaverse - محفز أم لعنة منصات التعريف؟
كان سهم Meta Platforms أكبر خيبة أمل لجميع شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا العام ، حيث تمتعت برأسمال يزيد عن 1 تريليون دولار في عام 2021. كان أداء Meta...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في بداية الجلسة الأمريكية. و يبدو أن صدور تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي ، والذي أظهر ضغطًا متزايدًا على الأسعار ، يقلل...
أصدرت MUFG تحليل لزوج العملات GBPUSD. حيث ان يرى البنك ان هناك المزيد من الهبوط على الزوج و امكانيته الوصول الى مستويات 1.1104 و منها الى 1.0450...
أظهرت التقديرات النهائية أن ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بالنسبة للولايات المتحدة قد تم تعديلها هبوطيًا إلى 58.6 في سبتمبر من 59.5 ، ولا تزال أعلى من...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية أعلى...
تتصرف العملات المشفرة بهدوء نسبي قبل نهاية الأسبوع. تحتفظ عملة البيتكوين بالقرب من 19400 دولار ، ويتأرجح سعر Ethereum حول 1340 دولارًا لكل توكن: • ...
• ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة التي تستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في أغسطس...
ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة التي تستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في أغسطس ، بعد مكاسب بنسبة...
اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش سيتم تزويد المستثمرين ببيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو المقياس المفضل من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بطبيعة...
• يحاول DE30 تعويض خسائر نهاية الأسبوع • هامش الربح الإجمالي لشركة Nike يفسد الحالة المزاجية حول...
أظهرت بيانات فلاش حول تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تسارعًا من 9.1٪ من 10.0٪ على أساس سنوي. توقعت السوق تسارعًا إلى 9.7٪ على أساس سنوي. كان...
حقق الجنيه البريطاني انتعاشًا مثيرًا للإعجاب على الرغم من ضعف الأساسيات. أدى الإعلان عن إجراءات مالية جديدة الأسبوع الماضي إلى حدوث ركود في سوق الجنيه...
تتوجه المؤشرات الأوروبية لافتتاح ثابت تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر أغسطس بيانات التضخم من منطقة اليورو تشير العقود...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة بشكل ملحوظ. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.11٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.54٪ وهبط ناسداك...
• عمقت الأسهم الأوروبية عمليات البيع الأخيرة ، حيث أغلق مؤشر DAX الألماني و CAC40 الفرنسي عند أدنى مستوياته في عامين تقريبًا...
انخفض سهم CarMax (KMX.US) بما يزيد عن 25.0٪ بعد أن سجلت شركة بيع السيارات أرقامًا فصلية مخيبة للآمال حيث كان لـ "تحديات القدرة على تحمل التكاليف"...
انخفض عدد مطالبات البطالة الأسبوعية بمقدار 16 ألفًا إلى 193 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر ، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 215 ألفًا...
انخفض US100 بنسبة 3.3٪ متخليًا عن بعض المكاسب الحادة التي شوهدت في الجلسة السابقة ، حيث استأنفت عائدات السندات مسيرتها الصعودية بعد البيانات الأخيرة والتعليقات...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي زادت بمقدار 103 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ، كما كانت...
