افتتاح الولايات المتحدة: تستأنف وول ستريت الحركة الهبوطية
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
تقلص الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره -0.6٪ في الربع الثاني ، بعد انكماش بنسبة 1.6٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة ومطابقة المراجعة الثانية. أكدت قراءة...
ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 10.0٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، من 7.9٪ على أساس سنوي في الشهر السابق وأعلى من تقديرات السوق البالغة 9.4٪. على...
ثبت أن التعافي المستمر أمر صعب. المخطط اليومي ينزلق مؤشر DE30 يوم الخميس ، ليختبر المستوى النفسي 12000 للمرة الثالثة هذا الأسبوع. حيث أن بالأمس ،...
يذكر الكرملين أنه نتيجة لنتائج الاستفتاء الأخير ، سيتم ضم الأراضي الأربع التي تحتلها روسيا رسميًا غدًا. يتماشى هذا مع التوقعات السابقة وقد يؤدي إلى تصعيد...
• DE30 تحت ضغط هبوطي • قطاع العقارات تحت ضغط هبوطي شهدت جلسة الخميس في القارة...
ذكرت وسائل الإعلام أن بورصة لندن للمعادن (LME) ستتشاور بشأن فرض حظر على تداول المعادن الروسية. و ستبدأ بورصة لندن للمعادن المناقشات التي ستكون الخطوة الأولى...
من أهم القراءة الأوروبية لليوم هو إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر سبتمبر ، والمقرر في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يشير إجماع السوق...
أدى الإعلان عن الإجراءات المالية الجديدة في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق السندات البريطانية والجنيه الإسترليني....
العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية تمحو مكاسب ما قبل السوق بيانات التضخم الألمانية لشهر سبتمبر تحت المجهر من المرجح أن يواجه المتحدثون في بنك إنجلترا...
تعافت المؤشرات الأمريكية من الخسائر التي تكبدتها في وقت مبكر من جلسة يوم أمس ، وأنهت التداول على ارتفاع كبير. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.97٪ ، وارتفع...
• ترتفع مؤشرات وول ستريت اليوم وترتد فوق المستويات الدنيا لشهر يونيو من هذا العام. ارتفع مؤشرا S&P 500 و Nasdaq بنسبة...
ارتفع سهم Netflix (NFLX.US) بحوالي 8.0٪ بعد أن قامت شركة Atlantic Equities بترقية العملاق المتدفق إلى زيادة الوزن من الحيادية وزيادة سعره المستهدف إلى...
مسحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائرها المبكرة وزادت أكثر من 1٪ حيث استفاد المتداولون من التقييمات المنخفضة بعد عمليات البيع التي دفعت الأسهم الأمريكية...
تحاول المعادن الثمينة استعادة بعض مكاسبها بعد عمليات البيع المكثفة الأخيرة. حيث ان قفز الذهب فوق مستوى 1650 دولارًا للأونصة ، في حين تمكنت الفضة من محو...
أصدر Credit Agricole تحليل فني بشأن زوج العملات EURUSD. حيث أن يرى البنك ان هناك المزيد من الهبوط على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات دعم...
تسبب نشر التقريرين من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. حيث انخفضت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع ، بينما انخفضت مخزونات البنزين...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع • حواجز US100 بالقرب من الدعم الرئيسي • ...
انخفض سهم Apple (AAPL.US) بنسبة 4.0 ٪ في السوق الأولي بعد أن أوقفت شركة التكنولوجيا العملاقة خطتها لزيادة إنتاج أجهزة iPhone الجديدة بسبب انخفاض الطلب...
