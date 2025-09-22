مؤشر DE30 تحت الضغط
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
بدأ سوق العملات المشفرة اليوم في مزاج ضعيف ، ولكن من الواضح أنه تحسن من خلال بيان مسالم من بنك إنجلترا ، الذي يعتزم شراء سندات الخزانة. كما نرى رد فعل...
أصدر بنك إنجلترا بيانًا قال فيه إنه سيجري عمليات شراء مؤقتة للسندات البريطانية طويلة الأجل بدءًا من اليوم (28 سبتمبر 2022) وتستمر حتى 14 أكتوبر 2022. وقال...
تداولت أسهم Biogen ، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية ، مرتفعة بنحو 50٪ في السوق الاولي. تجمع الأسهم عقب نتائج تجربة عقار الزهايمر (ليكانيماب) التي...
Spare for brief moments of euphoria and recovery, risk-off moods continue to dominate on the global markets. USD is one the rise while risk assets, like...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل بيانات ثانوية من الولايات المتحدة في فترة ما بعد الظهر خطابات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين بعد جلسة متقلبة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.21٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.43٪ بينما ارتفع...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على انخفاض في الغالب ، مع وصول مؤشر داكس إلى أدنى مستوى له في عامين حيث أدت مجموعة...
قفز سهم Hertz (HTZ1.US) بأكثر من 4.0٪ يوم الثلاثاء بعد أن كشفت شركة تأجير السيارات العملاقة عن شراكة جديدة مع BP (BP.US) لبناء شبكة من محطات شحن المركبات...
فشلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية في الحفاظ على الزخم الصعودي المبكر واستأنفت الحركة الهبوطية في المساء. حيث انخفض مؤشر S&P 500 و Nasdaq بنسبة 0.7٪ و...
أصدر بنك Citi تحليل فني لزوج العملات GBPUSD. حيث يرى البنك ان هناك مزيد من الهبوط على الزوج و احتمالية الوصول الى المستويات التالية 1.0759 و منها...
استمرت معنويات العزوف عن المخاطرة في السوق بعد عطلة نهاية الأسبوع. على الرغم من محاولات الارتداد ، لا يزال البائعون يمسكون بزمام المبادرة ويظل مؤشر DE30...
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد أن ذكرت رويترز ، نقلاً عن مصادر مجهولة ، أن روسيا في اجتماع أوبك + القادم ، الذي سيعقد في 5 أكتوبر ، ستقترح خفضًا أكبر...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • US2000 يرتد عن الدعم الرئيسي • ...
هناك شيئان مختلفان سيتم تسليط الضوء عليهما في توجيهات Amazon (AMZN.US) للربع الرابع التي لا يهتم بها السوق. سوف تضعف أعمال أمازون الدولية. نظرًا لأن المستهلكين...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 108.0 في سبتمبر ، من 103.2 في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق عند 104.2 ويشير إلى مزيد من الارتفاعات...
تراجعت الطلبات الجديدة للسلع المعمرة الأمريكية إلى -0.2٪ على أساس شهري في أغسطس ، ممتدة الخسائر من -0.1٪ انخفاض في يوليو وأقل من توقعات السوق عند -0.1٪. ظلت...
