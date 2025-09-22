يدخل Walmart Metaverse مع Roblox
أبلغت شركة وول مارت الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة (WMT.US) ، أمس ، المستثمرين بصفقة مع Roblox (RBLX.US) وافتتاح تجربتين غامرة في الفضاء الافتراضي "metaverse"....
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
• شركات الطاقة تتراجع عن الانخفاضات الأخيرة • يسجل DE30 مكاسب معتدلة تجلب جلسة...
النفط • تستعد شركات النفط للأعاصير في الولايات المتحدة - بي بي وشيفرون تحد من الإنتاج في خليج المكسيك • ...
تعمل العملات المشفرة بشكل جيد اليوم ، ونرى تدفقًا للمشاعر الإيجابية على الرغم من المعنويات السلبية على المؤشرات: • اكتسبت...
أصدر Credit Agricole تحليل فني لزوج العملات AUDUSD. حيث يرى البنك ان هناك المزيد من الصعود على الزوج ، و احتمالية وصول السعر الى مستويات 0.6507 و منها...
أبلغت شركة نورد ستريم جي أنها عثرت على تسربات وأضرار في 3 خطوط أنابيب منفصلة لنظام الغاز نورد ستريم. علاوة على ذلك ، قالت الشركة إنها غير قادرة على تحديد...
العملات المشفرة هي أفضل فئة الأصول أداءً يوم الثلاثاء. لا يوجد سبب واضح مرتبط بالعملات المشفرة وراء ارتفاع اليوم ، وبالتالي يمكن تفسيره بالتحسن العام في...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى طلبيات السلع المعمرة وبيانات ثقة المستهلك عدد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.03٪ ، وتحرك مؤشر داو جونز بنسبة 1.11٪ ، وانخفض ناسداك بنسبة 0.60٪....
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على انخفاض بعد محاولة ارتداد فاشلة حيث أثارت الأسواق تأثير فوز وشيك من قبل حكومة إيطاليا...
من الواضح أن أسعار النفط تتأثر بقوة مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عامًا والمخاوف من حدوث ركود عالمي يتسبب في انخفاض الطلب على النفط الخام. حاليًا...
أصدر Credit Agricole تحليل فني بشأن زوج العملات EURGBP. حيث أن يرى البنك ان هناك المزيد من الهبوط على الزوج . فمن المتوقع الوصول الى مستويات...
انخفض سهم Lyft (LYFT.US) بأكثر من 3.0 ٪ يوم الاثنين بعد أن خفض UBS تصنيف شركة النقل من شركة إلى محايدة من الشراء حيث أشار استطلاع للسائقين إلى أن السائقين...
يواجه الجنيه البريطاني مرة أخرى ضغوط بيع حيث لم يقدم البيان الخاص من بنك إنجلترا أي أخبار رائدة وخفض التوقعات فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل. • ...
تحدثت كريستين لاغارد اليوم عن السياسة النقدية: • نريد الاستمرار في رفع سعر الفائدة من أجل خفض التضخم • المزيد...
على الرغم من أن أسهم Tesla قد خسرت 31 ٪ في عام وهي تتنازل عن الكثير من المكاسب من فترة الوباء ، عندما ارتفع السعر من 35 دولارًا إلى ما يقرب من 400 دولار...
يستمر سعر الغاز في الولايات المتحدة وأوروبا في الانخفاض ، على الرغم من عدم اليقين الشديد بشأن فصل الشتاء. بالطبع ، تُظهر تنبؤات الطقس الأولية أن اقتراب...
سيتم طرح بورش AG - الشركة المصنعة الشهيرة لطراز 911 الأيقوني - للجمهور. و من المتوقع أن يتم الاكتتاب العام المخطط له في وقت مبكر من 29 سبتمبر. ماذا نعرف...
كان انهيار الجنيه البريطاني حدثًا كبيرًا يوم الجمعة وبداية جلسة اليوم. و لقد تعافى الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بالفعل من الخسائر حيث يستعد...
