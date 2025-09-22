وصل زوج EUR / USD إلى مستوى دعم مهم
تميزت بداية جلسة يوم الاثنين بمشاعر العزوف عن المخاطرة ، ومع ذلك ، تحسنت معنويات السوق خلال الجلسة الأوروبية. مخطط الإطار الزمني اليومي على...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
تميزت بداية جلسة يوم الاثنين بمشاعر العزوف عن المخاطرة ، ومع ذلك ، تحسنت معنويات السوق خلال الجلسة الأوروبية. مخطط الإطار الزمني اليومي على...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • يتم تداول US2000 بالقرب من الدعم الرئيسي • ...
تبدأ الأصول الرقمية الأسبوع في مزاج مختلط ، حيث تواجه Bitcoin مشكلة خطيرة في البقاء فوق 19000 دولار. يتم تداول Ethereum أقل من 1300 دولار لكل رمز مرة أخرى....
امتد الجنيه البريطاني في عمليات البيع صباح يوم الاثنين. انخفض زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة بأكثر من 3٪ وانخفض السعر هذا الصباح...
• قراءة أسوأ من المتوقع Ifo • DE30 يقترب من قيعان جديدة! جلبت جلسة التداول الألمانية...
يتصدر الجنيه الإسترليني عناوين الأخبار اليوم بسبب الانهيار الهائل للعملة. شهد الجنيه البريطاني تراجعا حرا منذ يوم الجمعة ، بعد الإعلان عن إجراءات مالية...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل زوج GBPUSD ينهار إلى مستويات تاريخية مؤشر IFO الألماني لشهر سبتمبر مستحق الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش تشير...
المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعت في بداية أسبوع جديد. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.4٪ ، وتراجع مؤشر نيكاي بنسبة 2.6٪ وانخفض مؤشر...
انتهى سباق قرارات البنك المركزي. أدت الإشارات القوية لاستمرار التشديد النقدي في البلدان المتقدمة إلى الضغط على الأصول الخطرة هذا الأسبوع ، وسيتطلع المستثمرون...
يواصل سعر سهم Meta Platforms عمليات البيع الشديدة. تتعرض الشركة لثقل كبير بسبب عمليات إطلاق المنتجات المكلفة المتعلقة باتجاه Metaverse وقطاع الإعلان الضعيف: • ...
شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع تعمقًا لخصم سوق الأسهم وتعزيز الدولار الأمريكي ، وهو الأمر الذي يجب أن يفعل ، من بين أمور أخرى ، مع تشديد سياسة البنوك المركزية. هزت...
يأخذ انخفاض قيمة الأصول الخطرة منعطفًا نحو الأسوأ في النصف الثاني من الجلسة. بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية في التداول بفجوات هبوطية ، وساهمت الساعات التالية...
تجلب جلسة الأسبوع الأخيرة في الأسواق تقلبات هائلة. تشهد مؤشرات سوق الأسهم انخفاضًا هائلاً ، والأكثر إثارة للاهتمام هو سوق العملات ، الذي يهيمن عليه الاستسلام...
لا يزال البيتكوين يكافح للبقاء فوق أدنى مستوياته في يونيو. ومع ذلك ، فإن المعنويات السيئة على المؤشرات تتغذى على الأصول الرقمية وتعمل العملات الرقمية البديلة...
بدأت جلسة التداول الأخيرة في وول ستريت هذا الأسبوع بانخفاضات هائلة في جميع مؤشرات أسواق الأسهم. علم المستثمرون اليوم بشأن بيانات مؤشر مديري المشتريات في...
الولايات المتحدة ، فلاش لمؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر. • تصنيع. الفعلي: 51.8. المتوقع: 51.1. السابق: 51.5 • ...
• انخفاض أسعار البورصات من القارة القديمة • DE30 يقرع أدنى مستوى لهذا العام! شهدت...
أظهرت مؤشرات مديري المشتريات السريعة من الدول الأوروبية لشهر سبتمبر تدهورًا كبيرًا ، خاصة في ألمانيا وفي قطاع الخدمات الفرنسي. و لم تكن الحالة المزاجية...
كشفت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس النقاب عن تفاصيل ما يسمى بـ "الميزانية المصغرة". يهدف هذا إلى تعزيز إمكانات النمو طويل الأجل لاقتصاد المملكة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم