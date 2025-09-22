البنك النرويجي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
أعلن بنك النرويج اليوم عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كما كان متوقعًا ، تحدى بنك النرويج الاتجاه العالمي الناشئ...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
البنك المركزي السويسري يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس - أعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش يتوقع الاقتصاديون...
أعلن البنك الوطني السويسري عن قرار سياسته النقدية في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قام البنك الوطني السويسري برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس -...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أقل أثر بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد على المزاج في الأسواق قرارات التقييم الصادرة عن البنك المركزي...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى اليوم ، مما دفع الأموال الفيدرالية إلى نطاق 3.00-3.25٪. كان...
ملاحظات افتتاحية: يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى الهدف سوف تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار مماثلة يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي...
قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس ، بما يتماشى مع التوقعات ، وأظهرت نقطة الرسم أن متوسط سعر الفائدة...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن قرارها الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش وكان ذلك متماشياً مع توقعات السوق - فقد...
يحوم زوج العملة الرئيسية بالقرب من أدنى مدتها 20 عامًا قبل أقل من ساعة من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قرار السياسة النقدية التالية (7:00 مساءً بتوقيت...
تشتهر شركة إنتل بأنها رائدة في التطور التكنولوجي لوادي السيليكون في كاليفورنيا وهي شركة رائدة في تصنيع المعالجات وشرائح الرسومات التي جعلت بناء أجهزة الكمبيوتر...
SESEN BIO (SESN.US) ، هي واحدة من أسوأ الأسهم أداءً في وول ستريت اليوم. يغرق سعر السهم حوالي 35 ٪ بعد الإعلان عن اتفاق الاندماج بين Sesen Bio و Carisma...
قررت ألمانيا الفيدرالية أخيرًا تأميم Uniper (un01.de): • مرة أخرى في يوليو ، سنت ألمانيا خطة إنقاذ مالية قياسية لـ Uniper وسط...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي. تقرير التقديرات المؤكدة إلى حد...
تتحرك العملات المشفرة في اتجاه جانبي قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم ، والذي سيتم الإعلان عنه في الساعة 8 مساءً. أدى الافتتاح الصعودي في وول ستريت...
• البنك الوطني السويسري للإعلان عن قرار الأسعار يوم الخميس ، الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش الصيفي • ...
• أطلقت المؤشرات الأمريكية جلسة نقد اليوم أعلى • أدى عنوان بوتين إلى تدهور موجز في المزاج فقط • ...
يستمر "أسبوع البنوك المركزية" بشكل جدي ، وعلى الرغم من أن اهتمام المستثمرين ينصب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، إلا أن الوضع في الجانب الآخر...
وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على مشروع لدعم صناعة الهيدروجين. و من المتوقع أن تصل قيمة المشروع إلى 5.2 مليار يورو ، وسيتم استخدام الأموال للبحث والابتكار...
يستمر مؤشر الدولار في الارتفاع ويحوم حاليًا بالقرب من أعلى مستوياته في عام 2002 حيث تحول المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن وسط مخاطر التصعيد العسكري في...
