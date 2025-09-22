DE30 في حالة توطيد قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، وانهيار أسهم Uniper
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انخفض زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة إلى المستوى 1.1300 في وقت مبكر من الجلسة بعد أن كشفت البيانات الأخيرة أن عجز الميزانية البريطانية...
خلال الأسابيع الماضية ، كان الموضوع الأول بين المستثمرين بلا شك البنوك المركزية ، التي كانت أكثر تصميماً على تشديد السياسة النقدية. كان المستثمرون يستبعدون...
انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي بما يزيد عن 0.60٪ يوم الأربعاء ويختبر أدنى مستوياته في أسبوعين حيث يستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من مجلس...
• المؤشرات الأوروبية تتجه نحو افتتاح منخفض • قرار سعر الفائدة الفيدرالية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش • التعبئة الجزئية...
تدهورت معنويات السوق بشكل طفيف في الصباح بعد أن أعلن الرئيس الروسي بوتين التعبئة العسكرية الجزئية. "فقط المواطنون الموجودون حاليًا في الاحتياط وجميع...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.13٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.01٪ بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
كما انعكست الموجة الأخيرة من قوة الدولار الأمريكي في ضعف الذهب. كانت أسعار الذهب في اتجاه هبوطي قوي منذ مارس من هذا العام. بالنظر إلى الوضع الفني في الفاصل...
تخلت شركة Tellurian (TELL.US) ، المزود الأمريكي للغاز الطبيعي المسال (LNG) ، عن بيع ما قيمته مليار دولار من سندات الشركات عالية الفائدة لتمويل مجمع للغاز...
وصلت أسهم Alphabet (GOOGL.US) إلى مستويات قريبة من 100 دولار اليوم. سعر السهم هو الأدنى منذ فبراير 2021 ، وقد اخترق السهم الحدود الدنيا لشهر يونيو من هذا...
تكافح Bitcoin للبقاء فوق 19000 دولار ، وسط افتتاح ضعيف لمؤشرات وول ستريت. الأسواق تنتظر بفارغ الصبر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة غدًا: • ...
تراجعت أسهم شركة FedEx Corporation (FDX.US) بشكل حاد مؤخرًا بعد أن حذرت الشركة من أن نتائج الربع الثالث من المرجح أن تكون أسوأ من المتوقع. خلال ساعات التداول...
أدى افتتاح جلسة الثلاثاء في وول ستريت إلى انخفاضات في المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية. يتطلع المستثمرون إلى عدم اليقين بشأن قرار اللجنة الفيدرالية...
أصدر باركليز تحليل فني بشأن زوج العملات EURCHF. حيث يرى البنك بأن هناك المزيد من الهبوط على الزوج و من المحتمل الوصول الى مستويات...
1:30 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، بيانات الإسكان لشهر أغسطس. • تصاريح البناء. الفعلي: 1517 ألف. المتوقع: ١٦١٠ ألف....
وفقًا لتقارير رويترز ، تشهد مجموعة TUI Group (TUI.DE) أولى علامات العودة إلى الربحية. ويرجع ذلك كله إلى الطلب القوي على رحلات الإجازات ، والتي بلغت 78٪...
النفط • ستمدد الولايات المتحدة الموعد النهائي لإصدارات SPR. وسيتم الإفراج عن 10 ملايين برميل نفط في تشرين الثاني (نوفمبر) بدلاً...
لا تزال العملات المشفرة صامتة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا. تقوم Bitcoin بتوحيد حوالي 19300 دولار ، وتحتفظ Ethereum بحوالي 1350 دولارًا لكل توكن....
• التبادلات من القارة القديمة يتراجع • الاكتتاب العام لشركة Porsche AG يعزز النمو في قطاع السيارات! شهدت...
