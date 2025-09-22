اقرأ أكثر

ما هو مستقبل أسعار الفائدة؟

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce  تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟  

أليك القابضة تحت المجهر: أداء قوي واستعداد للطرح العام

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥

تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...

أخبار العملات المشفرة: انخفاض بيتكوين وإيثريوم وسط جني الأرباح وطلب التحوط📉

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥

افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...

