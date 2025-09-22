يحوم US500 بالقرب من أدنى مستوى في 8 أسابيع
انخفض مؤشر US500 القياسي خلال جلسة اليوم إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو حيث أثار تحذير الأرباح من شركة الخدمات اللوجستية الرئيسية FedEx (FDX.US) المخاوف...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
تتعرض شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية Boeing و Raytheon لضغط من جانب العرض على الرغم من البيئة "المواتية" على ما يبدو لقطاع الفضاء الجوي والدفاع....
خسرت أسهم Wheaton Precious Metals ما يقرب من 10٪ خلال الشهر الماضي ، وانخفضت بنسبة 25٪ تقريبًا منذ بداية العام. تقييم شركة التعدين لم يساعده الانخفاض في...
ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق مستوى التكافؤ بعد صدور تقرير جامعة كاليفورنيا ، والذي أظهر أن المعنويات للولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى...
تسببت المفاجأة الصعودية في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس في عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية حيث زادت رهانات الاحتياطي الفيدرالي...
أظهرت تقديرات أولية أن ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 59.5 في سبتمبر من 58.2 في أغسطس ، أقل بقليل من توقعات السوق عند 60.0....
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم بانخفاض حاد • كسر US100 تحت مستوى 12000 نقطة • ...
لا تزال Bitcoin تحاول تحمل ضغط العرض وإيقاف الدببة من دفع السعر إلى ما دون 20.000 دولار. كانت العملات المشفرة في تراجع منذ دمج Ethereum الناجح: • ...
انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون 1.14 ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985 حيث أثارت أحدث البيانات مخاوف إضافية من الركود. تراجعت مبيعات...
لا يزال سعر العملة المشفرة Cosmos قريبًا من الحد الأقصى الذي كان عليه قبل أسبوع على الرغم من تدهور المعنويات حول الأصول الرقمية. يجذب الرمز المميز على...
• DE30 تحت ضغط هبوطي • دويتشه بوست يخسر قبل نتائج فيديكس الضعيفة جلبت الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع...
أصدرت FedEx نتائجها المالية للربع الأول أمس بعد إغلاق السوق المبيعات والأرباح مخيبة للآمال تم إلغاء توجيهات السنة المالية 2023 بالكامل ترى الشركة...
صدرت بيانات النشاط الشهرية من الصين لشهر أغسطس بين عشية وضحاها واتضح أنها قوية. جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمارات الحضرية فوق توقعات السوق....
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أقل ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.13٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.56٪ وهبط ناسداك بنسبة 1.43٪. انخفض...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم وسط أجواء متباينة ، حيث انخفض مؤشر DAX و CAC40 و FTSE MIB بينما ارتفع FTSE 100 و IBEX...
انخفض سهم Adobe (ADBE.US) بما يزيد عن 16.0٪ خلال جلسة اليوم بعد أن كشفت الوسائط الرقمية وبرامج التسويق عن خطط للاستحواذ على شركة Figma لتصميم البرمجيات...
• فاجأت الأرقام الرئيسية الاتجاه الصعودي • قراءة أساسية ضعيفة ومراجعات غير مواتية ارتفعت مبيعات...
تغيرت الحالة المزاجية للسوق في فترة الظهيرة بعد مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي المختلطة من الولايات المتحدة. يتم دعم الضغط الهبوطي أيضًا بواسطة Ethereum...
