سهم الأسبوع - نيل (15.09.2022)
يجبر الخطر المتزايد لأزمة الطاقة في أوروبا الحكومات على البحث عن مصادر بديلة جديدة للطاقة. تفكر اليابان في العودة إلى الطاقة النووية ، وتخطط ألمانيا أيضًا...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
يجبر الخطر المتزايد لأزمة الطاقة في أوروبا الحكومات على البحث عن مصادر بديلة جديدة للطاقة. تفكر اليابان في العودة إلى الطاقة النووية ، وتخطط ألمانيا أيضًا...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي زادت بمقدار 77 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر من 54 مليار قدم...
تعد شركة الطاقة اليورانيوم حاليًا أكبر منتج أمريكي لليورانيوم. في الولايات المتحدة ، بدأ إنتاج المواد الخام الاستراتيجية في الانتعاش فقط. اعتادت الولايات...
قرار هام في مجال الدعم قصير المدى. المخطط اليومي يستمر DE30 في الانخفاض يوم الخميس ، ليصيب منطقة دعم قوية للمرة الثانية هذا الأسبوع: المتوسط المتحرك...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • تقرير مبيعات التجزئة المختلطة • ...
يواجه العالم التحدي المتمثل في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء. مع تزايد عدد السكان واستخدام المزيد من التقنيات التي تعمل بالطاقة الكهربائية...
انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى -0.20٪ في أغسطس ، من 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق في يوليو / تموز ، وافتقد توقعات السوق للتقدم بنسبة 0.1٪ مقارنة...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي. تبين أن التقرير مختلط ولم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق....
تعتبر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس من أهم الإصدارات الاقتصادية لهذا اليوم. سيصدر التقرير في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي ومن المتوقع...
يعمل الغاز على تقليل المكاسب الأخيرة بقوة كبيرة ، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق على الأرجح مع النقابات العمالية للسكك الحديدية الأمريكية. جدير بالذكر أن أكثر...
• تدعم هجمات DE30 مستوى 13000 دولار • تبيع الإدارة أسهم Delivery Hero تجلب جلسة...
• الأحزاب اليمينية تستعد للفوز بالأغلبية في الانتخابات السويدية • أعلن رئيس الوزراء السويدي أندرسون...
أكد المطورون نجاح تحول شبكة Ethereum. على الرغم من النجاح ، لا يزال سعر التوكن يتأرجح حول 1600 دولار. إن النفور المستمر من المخاطرة يلقي بثقله على تقييمات...
اكتمل دمج ايثيريةم اليوم في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش والى الان يبدو إنه ناجح. كان هذا حدثًا ضخمًا بالنسبة للعملات المشفرة ويمكن أن يغير...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح ثابت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس في دائرة الضوء اجتماع بوتين وشي في أوزبكستان تشير العقود...
أغلقت المؤشرات الأمريكية يوم أمس على ارتفاع ولكن نطاق الحركة لم يكن قريبًا من نطاق عمليات البيع التي كانت موجودة في اليوم السابق. ارتفع مؤشر...
• أنهت المؤشرات الأوروبية الرئيسية جلسة اليوم منخفضة ، حيث انخفض مؤشر DAX بنسبة 1.22٪ وانخفض مؤشر CAC40 بنسبة 0.33٪. • ...
هل يمكن للتحركات المضاد الديناميكي للقوات الأوكرانية الذي أثار التفاؤل في البورصات الأوروبية أن يكون أول علامة على تحول المعنويات وبداية طفرة جديدة؟ أم...
أتاحت Google أداة تعقب "Ethereum Merge" منذ يومين. سيحدث التحول في صعوبة تبلغ 58750000 TTD ، أي في حوالي 12.5 ساعة. مع الأخذ في الاعتبار...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم