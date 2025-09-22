Nucor ينهار بسبب التوقعات المخيبة للآمال
انخفض سهم Nucor (NUE.US) بنحو 10.0٪ يوم الأربعاء بعد أن أصدر منتج الصلب توجيهات مالية ضعيفة للربع الثالث. تتوقع الشركة أن تكون الأرباح في حدود 6.30 دولارًا...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
US100 لنبدأ تحليل اليوم بمخطط US100. بالأمس ، سجل مؤشر التكنولوجيا الثقيلة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من عامين ، ولكن البائعين تمكنوا من وقف الانخفاض...
تسبب نشر التقريرين من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات الطفيفة في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما انخفضت مخزونات البنزين...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • تراجع التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس • ...
انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 8.7٪ على أساس سنوي في أغسطس من 9.8٪ في الشهر السابق وأقل من توقعات السوق عند 8.9٪. انخفضت أسعار المنتجين...
• يواصل DE30 انخفاضه يوم أمس • الحكومة الفيدرالية تتخلص من أسهم شركة لوفتهانزا تجلب جلسة اليوم...
انخفضت أسعار العملات المشفرة يوم أمس بعد قراءة التضخم في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، أوقفت Bitcoin الانخفاضات ، ويتم تداولها حاليًا فوق 20000 دولار: • ...
أصدر JPMorgan تحليل لزوج العملات EURUSD. حيث يرى البنك بأن هناك مزيد من الهبوط على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات 0.9500 اما اذا ارتد الى...
صرح هيروكازو ماتسونو ، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي قرار محتمل لتحقيق الاستقرار في التقلبات الحالية في الين...
أدت القراءة الأعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس من الولايات المتحدة إلى حمام دم في وول ستريت أمس. بينما أظهر مقياس العنوان تباطؤًا من 8.5...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش هل سيؤكد تقرير وزارة الطاقة (DOE)...
تراجعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس بعد قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.94٪ ، وتراجع مؤشر...
• أنهت المؤشرات الأوروبية الرئيسية جلسة اليوم منخفضة ، حيث انخفض مؤشر DAX بنسبة 1.59٪ وانخفض مؤشر CAC40 بنسبة 1.39٪ بسبب أسهم...
انخفض Oatly (OTLY.US) بأكثر من 7.0 ٪ بعد أن خفض Credit Suisse تصنيف أسهم شركة الأغذية البديلة السويدية إلى الحياد من الأداء المتفوق ، حيث يعتقد أن ارتفاع...
تراجعت العقود الآجلة للبلاديوم بشكل حاد من أعلى مستوى في أربعة أسابيع إلى 2100 دولار للأونصة حيث استعاد الدولار بعض القوة بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك...
أدت قراءة التضخم الأمريكية التي جاءت أسوأ من المتوقع لشهر أغسطس إلى تراجع الطلب على الأصول الخطرة التي ازدهرت في الأيام الأخيرة. يهرب رأس المال مرة أخرى...
• تراجع معدل التضخم العام أقل من المتوقع • التضخم الأساسي فوق التوقعات • يتوقع...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم بانخفاض حاد • تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أعلى...
فاجأت قراءة التضخم فوق التوقعات في الولايات المتحدة الأسواق التي توقعت تباطؤ التضخم. نرى انخفاضًا في المعنويات حول الأصول الخطرة: • ...
