التضخم يضرب وول ستريت!
أظهرت بيانات التضخم اليوم انخفاضًا أقل بكثير في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مما كان متوقعًا وارتفاعًا قويًا للغاية في التضخم الأساسي. يُظهر التضخم الأساسي...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس أعلى من توقعات السوق حيث انخفض التضخم الرئيسي إلى 8.3٪ على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.1٪ المتوقع على...
النفط • يوفر ضعف الدولار الأمريكي الدعم لأسعار النفط • تقول الولايات المتحدة إن رد إيران الأخير على...
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.6٪ قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس. مع ذلك ، يجب القول إن المكاسب التي تحققت على...
DE30 يرتفع قبل قراءة التضخم في الولايات المتحدة مؤشر ZEW أسوأ من المتوقع ؛ التضخم الألماني يتماشى مع التوقعات تجلب جلسة الثلاثاء لأسواق الأسهم...
Nel (NEL.NO) هي شركة نرويجية للبنية التحتية والتكنولوجيا الهيدروجينية. تم تداول الأسهم على ارتفاع اليوم ، بعد تعليقات من المستشارة الألمانية. تعد الشركة...
يقود AWS (AMZN.US) من أمازون النمو الإجمالي للشركة لعدة أرباع ، خاصةً في الفصول القليلة الماضية. ولكن هذه المرة في الربع الثاني ، تباطأ نمو إيرادات القطاعات...
Cryptocurrencies have retreated from yesterday's euphoric sentiment, although Bitcoin is still holding above $22,000 and Ethereum is holding $1,700...
The key macroeconomic reading today is undoubtedly US CPI inflation for August. Investors are keeping a close eye on the pace of price and service growth...
يعد إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس أحد الأحداث الرئيسية اليوم ومن المتوقع أن يؤدي إلى قفزة في معدل تذبذب الدولار الأمريكي. سيتم...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس تباطؤًا من المقرر صدور مؤشر ZEW الألماني...
استفادت المؤشرات الأمريكية يوم أمس من مزاج المخاطرة وأنهت الجلسة على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.06٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.71٪ وقفز...
• ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل حاد يوم الاثنين ، حيث ارتفع مؤشر داكس بنسبة 2.4٪ وأضاف مؤشر كاك 40 بنسبة 1.95٪ بقيادة الأسهم...
أكد بنك الاستثمار Goldman Sachs (GS.US) خططه لتسريح عدة مئات من موظفي المؤسسة اعتبارًا من هذا الشهر. يعتمد برنامج التسريح على استراتيجية تقييم الأداء السنوي...
قفز سهم Carvana (CVNA.US) بأكثر من 8.0٪ يوم الإثنين بعد أن قام بايبر ساندلر بترقية بائع السيارات عبر الإنترنت إلى زيادة الوزن من محايد ، لكنه خفض السعر...
أصدرت MUFG تحليل لزوج العملات USDJPY. حيث يرى البنك مزيد من الصعود على الزوج و من المتوقع ايضا الوصول الى مستويات مقاومة جديدة عند 140.00 و منها...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • US30 يختبر مقاومة رئيسية • ...
قفزت الفضة إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من أربعة أسابيع وتفوقت بشكل حاد على المعادن الثمينة الأخرى قبل أرقام التضخم المرتقبة غدًا من الولايات المتحدة...
تسجل العملات المشفرة ارتفاعًا في مواجهة دمج Ethereum القادم. المشاعر الإيجابية في سوق الأسهم وضعف الدولار لصالح تقييمات الأصول الرقمية: Ethereum...
