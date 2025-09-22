الايثيريوم ترتفع مع اقتراب موعد الدمج
سيطر جنون الأخبار على الصحافة المالية وسوق العملات المشفرة مع خبر الانتقال القادم لثاني أكبر عملة مشفرة الايثيريوم. وفقًا للمطورين وبيانات السلسلة ، سيُقام...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
• تبدأ القارة القديمة جلسة اليوم بمكاسب • النشوة حول الاكتتاب العام لبورشه إيه جي مستمرة! تجلب...
أنهت أسواق الأسهم العالمية تداول الأسبوع الماضي وسط مزاج مليء بالمخاطرة ويمكن أيضًا ملاحظة الشعور المتفائل في بداية تداول الأسبوع الجديد. يتم تداول مؤشرات...
حقق اليورو مقابل الدولار الأميركي مكاسب ضخمة في بداية الأسبوع الجديد مع تداول زوج العملات الرئيسي بارتفاع بنسبة 1.5٪ في وقت النشر. ارتفع اليورو مقابل الدولار...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق في يوليو (المتوقع 0.4٪ شهريًا) بيانات...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في بداية أسبوع جديد. ارتفع مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بنسبة 1٪. كانت ظروف السيولة ضعيفة...
• تم تداول مؤشرات وول ستريت على ارتفاع اليوم ، مدعومًا بتراجع ارتفاع الدولار الأمريكي • أنهت مؤشرات...
مجموعة أخرى من التعليقات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لم تتسبب في عمليات بيع في مؤشرات الأسهم ، ومع ذلك تراجع الدولار الأمريكي...
تم تداول Smith & Wesson Brands (SWBI.US) ، صانع السلاح الأمريكي ، بانخفاض أكثر من 6٪ اليوم بعد إصدار تقرير أرباح مخيب للآمال للربع الأول من عام 2023...
يتم تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي عند مستويات أعلى اليوم عقب ارتفاعه خلال الليل. مع ذلك ، كان الزوج صامتًا إلى حد ما في تداولات الظهيرة. يعد هذا...
أصدر Goldman Sachsتحليل فني بشأن زوج العملات EURCHF. حيث ان يرى البنك بان الزوج سوق يقبل على مزيد من الهبوط و حتى يصل الى مستويات الدعم التالية 0.9660...
• أطلقت المؤشرات الأمريكية الجلسة على ارتفاع • يحقق Russell 2000 كسرًا فوق المتوسط المتحرك لـ 50...
Release of the Canadian jobs data at 1:30 pm BST triggered moves on the Canadian dollar market. Report turned out to be much worse than expected with a...
خسرت أسهم Coinbase في تبادل العملات المشفرة ما يقرب من 80 ٪ منذ بداية العام وسط انخفاضات في سوق العملات المشفرة وتراجع حجم استثمار العملاء. ومع ذلك ، فإن...
• المؤشرات الأوروبية تمدد مكاسبها بعد قرار البنك المركزي الأوروبي • ينتظر المستثمرون ، من بين أمور...
ارتفع سعر البيتكوين بشكل غير متوقع فوق 20500 دولار في آخر 7 ساعات. حققت Ethereum أيضًا مكاسب ، حيث ارتفعت فوق 1700 دولارًا أمريكيًا وسط The Merge ، والتي...
أدى الخطاب المتشدد للغاية من جانب البنك المركزي الأوروبي واستسلام الدولار إلى تحركات كبيرة في السوق. يختبر اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.01 - أعلى مستوى...
عادت أسعار البيتكوين إلى ما يزيد عن 20000 دولار خلال جلسة اليوم حيث أدى ضعف الدولار إلى بعض الحالة المزاجية للمخاطرة. ارتفع King of cryptocurrencies بأكثر...
