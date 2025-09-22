التقويم الاقتصادي: بيانات العمالة الكندية والمتحدثين الفيدراليين
• المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى • تقارير الوظائف من كندا • خطابات أعضاء...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
• أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة حيث استوعب المستثمرون التصريحات المتفائلة الأخيرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي...
ارتفع سهم GameStop (GME.US) بأكثر من 9.0٪ يوم الخميس بعد أنباء عن دخول بائع ألعاب الفيديو بالتجزئة في شراكة جديدة مع بورصة العملات المشفرة FTX ، والتي...
فشل نشر تقرير اليوم من وزارة الطاقة الأمريكية في إحداث تحركات كبيرة في سوق النفط. ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين بشكل غير متوقع وكانت هناك مفاجأة...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن إمدادات الغاز الطبيعي زادت بمقدار 54 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر من 61 مليار قدم مكعب في الأسبوع...
إن عدم وجود أخبار سيئة هو خبر سار. هذا باختصار كيف يمكن تلخيص ارتفاع اليوم باتجاه الشمال في أسهم CD Projekt بعد نشر نتائج الربع الثاني من عام 2022 ، والتي...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • مطالبات البطالة الأمريكية أقل بكثير من توقعات...
يجري حاليًا عقد مؤتمرات لاغارد (بعد قرار البنك المركزي الأوروبي) وباول (في معهد كاتو) حول السياسة النقدية. لاغارد ليست متشددة للغاية ، على الرغم من أنها...
تحاول العملات المشفرة استعادة الزخم الصعودي ، وقد أوقفت Bitcoin الانخفاضات بالقرب من 18500 دولار: • Ethereum في طريقها إلى...
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.25٪ ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 كما كان متوقعًا على نطاق واسع. • ...
يعتبر قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (1:15 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي) حدثًا رئيسيًا اليوم. من المتوقع أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بمقدار...
• اختلط DE30 قبل قرار البنك المركزي الأوروبي • اكتسبت البنوك خلال النصف الأول من اليوم تجلب...
تعتبر شركة Equinor النرويجية (EQNR.NO) واحدة من أكبر شركات الطاقة في أوروبا. تعزز الشركة محفظتها من الاستثمارات السلعية من خلال استخراج النفط والغاز الطبيعي...
• المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى • توقع البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة...
بفضل التحسن العام في الحالة المزاجية للمخاطرة ، أطلق اليورو مقابل الدولار الأميركي محاولة للعودة فوق مستوى التكافؤ. يختبر الزوج المنطقة 1.00 هذا الصباح...
• ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس وسط انخفاض في أسعار النفط وانخفاض في العوائد. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.40٪ ، وارتفع...
ارتفع سهم Nio Inc (NIO.US) بنسبة 3.0٪ تقريبًا على الرغم من إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية عن تحقيق أكبر خسارة صافية معدلة للربع الثاني ،...
GBPUSD fell during today's session to the lowest level since March 2020 amid worsening UK macroeconomic outlook, surging inflation and soaring energy...
النفط: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 84 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء ، وهو أدنى مستوى منذ يناير ، حيث طغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي...
