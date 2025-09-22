أهم ثلاثة مخططات للأسبوع: OIL.WTI ، Bitcoin ، US2000 (07.09.2022)
النفط انخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع بالقرب من مستويات لم تشهدها منذ يناير ، وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب. بالنظر من الناحية الفنية إلى مخطط H4 ، يمكن...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
النفط انخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع بالقرب من مستويات لم تشهدها منذ يناير ، وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب. بالنظر من الناحية الفنية إلى مخطط H4 ، يمكن...
رفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. لا يزال مجلس الإدارة يحكم على أن سعر الفائدة في السياسة...
• أطلقت المؤشرات الأمريكية جلسة اليوم على ارتفاع • US30 تحت الدعم الرئيسي • خطابات...
HEICO Corp. (HEI.US) هي شركة مقرها الولايات المتحدة تقوم بتصنيع المكونات والخدمات المتقدمة وخدماتها وتصميمها وتوزيعها لقطاعات الطيران والدفاع والإلكترونيات...
سيتم الإعلان عن قرار السياسة النقدية التالي من قبل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي. سيتبع المؤتمر الصحفي لرئيس...
• تباين مؤشر داكس قبل قرار البنك المركزي الأوروبي غدًا • Uniper (UN01.DE) تحت ضغط بيع متزايد تجلب...
كانت العملات المشفرة تتحرك في اتجاه جانبي خلال الأسبوعين الماضيين ، لكن الطلب لم يكن قادرًا على رفع أسعار البيتكوين ، مما أدى في النهاية إلى عمليات بيع....
من المقرر أن يعلن بنك كندا قراره القادم بشأن السياسة النقدية اليوم الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي. يتوقع الاقتصاديون أن يسير بنك كندا على خطى بنك...
• تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح منخفض • توقع بنك كندا رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس • ...
• أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.41٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.55٪...
تراجعت أسهم FedEx (FDX.US) بأكثر من 1.5٪ يوم الثلاثاء بعد أن خفضت Citi تصنيف شركة النقل إلى محايدة من الشراء وخفضت هدفها السعري إلى 225 دولارًا من 270...
• أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع ، حيث أضاف مؤشرا STOXX 600 و DAX 40 0.8٪ و 0.2٪ على التوالي ، مع تقديرية المستهلك...
قفز مؤشر مديري المشتريات ISM Services بشكل غير متوقع إلى 56.9 في أغسطس من 56.7 في الشهر السابق ، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 55.1 ، ويشير إلى أقوى...
أصبح انتقال Ethereum إلى Proof of Stake وشيكًا مما يحسن المعنويات في سوق العملات المشفرة مؤقتًا. ومع ذلك ، لا يزال التحسن يتخطى Bitcoin ، والذي قد يثبت...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 56.9 في أغسطس من 56.7 في الشهر السابق ، متجاوزًا توقعات المحللين عند 55.1 ويشير...
تراجعت أسعار أسهم شركة NIO Inc. (NIO.US) مؤخرًا. على الرغم من كونها واحدة من أكثر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية ("EV") الأكثر إثارة وواعدة...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • مؤشر ISM الأمريكي غير التصنيعي لشهر أغسطس الساعة...
ضعف الين الياباني متجاوزًا 143 مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 1998 ، مدفوعًا بانخفاض فجوة السياسة الآخذة في الاتساع حيث التزم...
انخفض الغاز الأمريكي بنسبة 4٪ اليوم ويختبر منطقة 8.4 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض الغاز الأوروبي بنسبة 8٪ اليوم ويتم تداوله أعلى بقليل من...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم