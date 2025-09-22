اكتتاب بورش يدفع مؤشر DE30
• يقتبس DAX لاسترداد بعض الانخفاضات الأخيرة • فولكس فاجن تجتاز اكتتاب بورش تجلب...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
• يقتبس DAX لاسترداد بعض الانخفاضات الأخيرة • فولكس فاجن تجتاز اكتتاب بورش تجلب...
النفط • قررت أوبك + خفضًا هامشيًا للإنتاج قدره 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر • تم اتخاذ قرار بشأن...
إن GBPAUD في حالة تحرك اليوم مع كون الجنيه الإسترليني هو أفضل عملات G10 أداءً والدولار الأسترالي هو أحد أفضل العملات المتباطئة. تلقى الجنيه الإسترليني...
• تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل • مؤشر ISM للخدمات الأمريكية لشهر أغسطس • ...
• تم تداول المؤشرات من آسيا بشكل أعلى اليوم. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.1٪ ، وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.2٪ ، بينما ارتفعت المؤشرات...
على الرغم من قلة التجارة في الولايات المتحدة وكندا ، جلبت جلسة اليوم تقلبات كبيرة في قاعات التداول في أوروبا وسوق سلع الطاقة. في القارة القديمة ، تصدر...
كانت جلسة اليوم هادئة نسبيًا بالنسبة لزوج يورو / دولار EUR / USD. مع ذلك ، من المهم ملاحظة أن اليورو يواصل تداوله دون تكافئه مع الدولار الأمريكي. إلى جانب...
يرتفع سعر سهم Glencore (GLEN.UK) اليوم بنسبة 4٪ تقريبًا. وارتفع سعر السهم في مواجهة حجب الإمدادات من شركة غازبروم. لا يزال خط أنابيب NordStream مغلقًا....
الجلسة الأولى بعد عطلة نهاية الأسبوع ليست جيدة بالنسبة لأوروبا. تنخفض مؤشرات سوق الأسهم ، وهناك المزيد مما يحدث في سوق الطاقة ، حيث يتفاعل العرض والطلب...
Kazatomprom هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم ، حيث تمثل الشركة الكازاخستانية 25 ٪ من إجمالي إنتاج المواد الخام في عام 2021 ، متجاوزةً Cameco و Rio Tinto...
دعمت المنظمة خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في اجتماع أوبك + JMMC اليوم. يستمر النفط في الارتفاع في...
• بدأت المخاوف بشأن أزمة الطاقة المقبلة تدق بشكل أكثر وضوحًا • الحكومة الألمانية تعلن عن حزمة مساعدات...
يتسبب الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة في اتخاذ الحكومة الألمانية قرارًا بشأن المزيد من حزم النقل. وفقًا لمتحدث باسم الحكومة ، يمكن أن تتجاوز الحزمة الجديدة...
تم توحيد العملات المشفرة في الأيام القليلة الماضية ، وكان هناك القليل من التقلبات في السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. هدأت محاولة الجمعة لمهاجمة الطلب بعد...
تم الإعلان للتو عن نتائج سباق قيادة حزب المحافظين البريطاني ولم تسفر عن مفاجأة. فازت ليز تروس ، وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون ، بسباق قيادة حزب...
كانت المراجعات لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأوروبية لشهر أغسطس والتي صدرت الأسبوع الماضي مهمة للغاية. بسبب هذا السوق ، كان يتساءل عما إذا كانت المراجعات...
أصبحت المؤشرات الأوروبية بالإضافة إلى اليورو مقابل الدولار الأميركي في مركز الاهتمام اليوم. و أعلنت شركة غازبروم يوم الجمعة أنها ستوقف إمدادات الغاز إلى...
• تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح منخفض بعد أن أعلنت شركة غازبروم وقفًا تامًا لتدفقات الغاز • من...
• أعلنت روسيا يوم الجمعة أنها ستوقف تمامًا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى • ...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم