ملخص يومي: التفاؤل لم يدم طويلا
• في معظم جلسة اليوم ، يمكننا أن نرى شعورًا إيجابيًا في سوق الأسهم • جاء تقرير سوق العمل الأمريكي...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
تقرير NFP لشهر أغسطس خلفنا ، والآن تستعد الأسواق لأسبوع من القرارات المهمة من البنوك المركزية! في الأسبوع المقبل ، ستعلن البنوك مثل البنك المركزي الأوروبي...
بعد الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش ، تأثر السوق بالتقارير التي تفيد بأن نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم وفقًا للتوقف حتى يتم حل العيوب (بدون تاريخ...
أعلنت شركة غازبروم مؤخرًا أنها ستعلق نقل الغاز عبر نورد ستريم 1 بسبب مشاكل فنية أخرى. سيتم استئناف الإرسال بعد الإصلاح الكامل. كرد فعل للأخبار ، نلاحظ...
ذكرت شركة الاستشارات MVPVL International أن Amazon (AMZN.US) من المقرر أن تقلل عدد المراكز اللوجستية والمستودعات في مواجهة تباطؤ نمو المبيعات. و تقدر الشركة...
الولايات المتحدة ، طلبيات المصانع لشهر يوليو. الفعلي: -1.0٪ شهريًا. المتوقع: 0.2٪ شهريًا. السابق: 2.0٪ شهريًا
جلبت بداية جلسة التداول الأخيرة في وول ستريت هذا الأسبوع ارتفاعات في مؤشرات الأسهم. تتأثر معنويات المستثمرين اليوم بتقرير NFP ، والذي اتضح أنه مختلط نسبيًا....
صدر تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي وأظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 315 ألف وظيفة في أغسطس ، مقارنة بزيادة...
The US labor market has performed well this year, even as the US economy enters a technical recession. Nevertheless, the Fed has been raising interest...
• مكاسب DE30 قبل قراءة NFP • تقدم شركة Nikon عرضًا لأسهم SLM Solutions (AM3D.DE) جلبت الجلسة...
انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020 خلال جلسة اليوم ، حيث ألقى بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل تقارير الوظائف من الولايات المتحدة بيانات PPI من أوروبا تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس في حالة مزاجية متباينة. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.46٪ بينما انخفض مؤشر ناسداك...
واصلت المؤشرات الرئيسية من وول ستريت وأوروبا عمليات البيع القوية وسط زيادة أخرى في التوقعات بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. انخفض...
لطالما انتظرت صناعة الألعاب ظهور بعض الآلات السابقة التي يمكن أن تغير المشاعر السيئة تجاه الصناعة. في الآونة الأخيرة ، حاول السوق رؤية مثل هذه الإشارة...
ارتفعت مخزونات الغاز في الولايات المتحدة 61 مليار قدم مكعب. كان من المتوقع 58 مليار قدم مكعب ، في حين كان الرقم السابق 60 مليار قدم مكعب. كانت الزيادة...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة إلى 52.8 في أغسطس من 52.5 في الشهر السابق ، فوق توقعات المحللين عند 52.0. • ...
مؤشر ستاندرد آند بورز للتصنيع الكندي العالمي أغسطس: 48.7 (52.5 سابقًا)
الولايات المتحدة ، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أغسطس (نهائي). النهائي: 51.5 الإصدار الأول: 51.3
