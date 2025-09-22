ارتد الغاز الطبيعي ما يقرب من 2 ٪
في حين أن أسعار الغاز في أوروبا ثابتة نسبيًا وفقًا لمعايير اليوم (أكثر من 100 يورو أقل من الذروة التاريخية بالقرب من 350 يورو / ميجاوات ساعة) ، فإننا نشهد...
أخبار الأسواق
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض لجلسة اليوم في وول ستريت. يتركز اهتمام المستثمرين على القراءات الكلية اليوم. بالإضافة إلى المطالبات ، سوف يتعرف التجار...
المؤشر القياسي الألماني يصل إلى أدنى مستوى أسبوعي جديد. المخطط اليومي يستمر مؤشر DE30 في الانخفاض يوم الخميس ، ويختبر ارتداد 78.6٪ من الارتفاع الذي...
• انخفض عدد الأمريكيين الذين يملؤون طلبات إعانة البطالة إلى 0.232 مليون مقارنة بـ 0.243 مليون في الأسبوع السابق. حيث جاءت قراءة...
• DE30 يخسر ويختبر مساحة 12600 نقطة • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني أسوأ من المتوقع جلبت...
تم نشر مجموعة من مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر أغسطس من الدول الأوروبية صباح اليوم. كان معظمها عبارة عن تنقيحات لبيانات الفلاش التي تم إصدارها...
تجلب جلسة اليوم في سوق الصرف الأجنبي تقلبات كبيرة في الين الياباني ، الذي ضعف مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات لم يشهدها منذ 24 عامًا! هناك عدة أسباب...
تنخفض أسهم شركات صناعة الرقائق الأمريكية في سوق ما قبل السوق اليوم ، عقب إجراءات السلطات الأمريكية. أعلنت الشركة يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أقل مراجعات مؤشر مديري المشتريات ، ISM التصنيع لشهر أغسطس التوترات مستمرة في مضيق تايوان تشير...
شهدت المؤشرات الأمريكية جلسة متشائمة أخرى على التوالي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.78٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.88٪ وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
• يُظهر تقرير ADP نموًا منخفضًا للعمالة لشهر أغسطس ، عند 132000 ، (300000 متوقع) • يتم نشر هذا...
أغسطس ينتهي بشكل سيء للغاية بالنسبة لسوق الأسهم. من المرجح أن ينهي مؤشر S&P 500 الشهر بانخفاض حوالي 4٪ ، على الرغم من أن الانخفاضات من الذروة الشهرية...
النفط تجلب جلسة الأربعاء تعميق الخصم في سوق النفط. بالنظر من الناحية الفنية إلى مخطط H4 ، كانت هناك محاولة حقيقية لكسر الاتجاه الهبوطي مؤخرًا (الاختراق...
يشير كل من Goldman Sachs و Bank of America ، في ملاحظاتهما الأخيرة للمستثمرين ، إلى أنهما يتوقعان ارتفاعًا بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل من البنك...
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.3 مليون مع انخفاض متوقع قدره 0.95 مليون مع انخفاض سابق قدره 3.3 مليون برميل. انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون...
بدأت جلسة الأربعاء في وول ستريت بمكاسب معتدلة في مؤشرات الأسهم. أما بالنسبة للتقويم الكلي ، فقد تركز اهتمام المستثمرين على قراءات التضخم في أوروبا و ADP...
جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في كندا عند 3.3٪ ، على الرغم من توقع 4.4٪. في الربع السابق كان 3.1٪ على أساس ربع سنوي ، حققنا نموًا بنسبة...
تدهورت الحالة المزاجية حول Bed Bath & Beyond (BBBY.US) قبل افتتاح جلسة اليوم بعد سلسلة من الأخبار المتعلقة بالتحديث الاستراتيجي. فيما يلي أهم التطورات...
صدر تقرير التوظيف ADP لشهر أغسطس اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كان هذا هو التقرير الأول الذي يتبع مراجعة منهجية ADP التي تهدف إلى جعل البيانات...
أوقفت Bitcoin الانخفاضات بالقرب من 19700 دولار وتستقر فوق 20000 دولار. تتعافى Ethereum مرة أخرى بشكل أسرع من `` ملك العملات المشفرة '' من خلال...
