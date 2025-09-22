يستقر مؤشر الداكس اقل من منطقة 13000 نقطة
DE30 loses and stays below 13,000 points Inflation in Europe accelerates Today's German trading session brings declines in the...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
DE30 loses and stays below 13,000 points Inflation in Europe accelerates Today's German trading session brings declines in the...
The share price of Hewlett&Packard, commonly known as HP, is losing nearly 10% today before the open amid weak results and lowered growth forecasts...
سجلت المؤشرات الأمريكية انخفاضًا للجلسة الثالثة على التوالي يوم أمس ، حيث استمر ضغط ما بعد باول في الارتفاع فوق وول ستريت. البنك المركزي الأمريكي...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً أول تقرير ADP بمنهجية منقحة بيانات التضخم من أوروبا تشير أسواق العقود الآجلة الأوروبية...
على الرغم من إطلاق جلسة الأمس صعوديًا ، أنهت المؤشرات الأمريكية اليوم منخفضة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.10٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.96٪...
• يوم الثلاثاء ، تأثرت الأسواق الرئيسية برسالة الجمعة التي وجهها جيروم باول ، والتي تم تقديمها في ندوة جاكسون هول. • ...
يتميز سوق العملات المشفرة بتقلبات لا تصدق ، وقد تفاعل مؤخرًا مع سيل آخر من الانخفاضات في مواجهة موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيد وخطاب باول ، في جاكسون...
ارتفعت أسعار أسهم Bed Bath & Beyond (BBBY.US) بما يصل إلى 10٪ في بداية جلسة اليوم ، ومع ذلك ، انقلبت المعنويات الآن رأسًا على عقب وفقدت أسهم BBBY 7٪....
شركة نيكولا تدرس جمع ما يقرب من 400 مليون دولار من خلال بيع أسهم الشركة. تبحث الإدارة عن النقد لزيادة الإنتاج في بيئة ارتفاع تكاليف رأس المال: • ...
ثقة المستهلك لشهر أغسطس: فعلي: 103.2 ؛ متوقع 97.9 قبل 95.7 JOLTS فرص العمل لشهر يوليو: الفعلي: 11.23 مليون ؛ متوقع 10.475 مليون قبل 10.698 مليون يحاول...
The US stock market starts today's trading higher Wall Street awaits consumer confidence index reading Tuesday's session...
The S&P 500 (US500) completely erases its earlier rebound and falls near yesterday's close. The S&P 500 is below 4050 points and the 100-period...
تم إصدار بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس من ألمانيا في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. من المتوقع أن يتسارع المقياس الرئيسي للسوق...
مكاسب DE30 في جلسة اليوم توقعات بقراءة التضخم الألماني تجلب جلسة التداول الألمانية اليوم مكاسب في مؤشر داكس. يترقب المستثمرون الآن قراءة...
النفط • يبدأ السوق في تسعير تخفيضات إنتاج أوبك + المحتملة بحلول نهاية العام • سيعقد اجتماع أوبك + القادم...
لا يزال اليورو مقابل الدولار الامريكي تحت المراقبة. وبينما انخفض الزوج إلى ما دون مستويات التكافؤ ، فقد فشل في الابتعاد بشكل كبير عن هذه العلامة...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً من المتوقع أن يتسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الألماني في أغسطس مؤشر مجلس المؤتمر الأمريكي في الساعة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس منخفضة حيث ظلت الحالة المزاجية متوترة بعد خطاب باول يوم الجمعة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.67٪ ، وانخفض مؤشر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم