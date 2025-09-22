حصاد الأسواق (30.08.2022)
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس منخفضة حيث ظلت الحالة المزاجية متوترة بعد خطاب باول يوم الجمعة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.67٪ ، وانخفض مؤشر...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
• بعد جاكسون هول ، كانت هناك تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر تشددًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال قراره القادم • ...
مؤشر ناسداك (US100) يعود إلى انخفاضات أقوى. يخسر مؤشر US100 اليوم 1.15٪ ، في حين أن الارتداد من أدنى مستوى في منتصف يونيو هو الآن 12٪ فقط (كان الارتداد...
تتميز جلسة اليوم بتحسن طفيف في معنويات السوق ، بعد جلسة يوم الجمعة كانت سلبية بصراحة بالنسبة للأسهم واليورو. يتم تداول اليورو مرة أخرى دون مستوى التكافؤ...
ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو 2 دولار ، على الرغم من الأنباء الواردة من رئيس وكالة الطاقة الدولية التي تفيد بأنه يجري النظر في مزيد من التخفيضات في المخزونات...
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية التداول اليوم على انخفاض • يرى المستثمرون تطلعات متشددة من بنك الاحتياطي...
The end of last week proved to be ruthless for cryptocurrencies. Bitcoin dived to around $19,500, and Ethereum lost its bullish momentum by falling below...
أسعار الغاز تخسر بشدة اليوم. حيث انخفض عقد الغاز العام TTF في هولندا بأكثر من 50 يورو إلى 285 يورو ، على الرغم من أن السوق قد شهد بالفعل أسعارًا...
• تواصل DE30 انخفاضات يوم الجمعة • البنوك المركزية الصقورية تجلب جلسة التداول الأولى في أوروبا...
في يوم الجمعة ، 26 أغسطس ، عممت الأسواق أنباء عن عرض محتمل للاستحواذ على شركة الألعاب Electronic Arts (EA.US) من قبل شركة التجارة الإلكترونية العملاقة...
يعتبر اليورو من أفضل العملات الرئيسية أداءً في بداية الأسبوع الجديد. يمكن تفسير الأداء القوي للعملة المشتركة بالتصريحات المتشددة التي أدلى بها عدد من أعضاء...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أقل أسواق المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة البنوك الصيفية تقرير الوظائف الغير زراعية نقطة رئيسية في التقويم...
يتم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في بداية أسبوع جديد ، كرد فعل لجلسة التداول الأمريكية الكارثية يوم الجمعة. انخفض مؤشر Nikkei...
• تسبب خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول في عودة التقلبات الضخمة يوم الجمعة. كما تحدث أعضاء آخرون...
3 أسواق تستحق المشاهدة تسببت رسالة متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة في جاكسون هول في موجة بيع ذعر في مؤشرات الأسهم وتعزيز الدولار...
تنخفض وول ستريت بعد خطاب باول ، ويعاني العرض تداولًا هبوطيًا. US100 ينخفض إلى أقل من 13000 نقطة. المصدر: xStation 5
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية التداول بشكل ثابت اليوم • ينتظر المستثمرون خطاب جيروم باول الساعة 3...
تتفاعل المؤشرات الأمريكية مع التراجع لخطاب باول القصير الحاسم في جاكسون هول: • لن يرتكب الاحتياطي الفيدرالي خطأ ويسمح لنفسه بالتوقف...
معنويات جامعة ميشيغان الأمريكية أغسطس: 58.2 (تقديرات 55.5 ؛ سابقًا 55.1) - الظروف الحالية: 58.6 (تقديريًا 55.6 ؛ سابقًا 55.5) - التوقعات: 58.0 (تقديري...
