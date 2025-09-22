عاجل: تلقى السوق خطاب باول مسالمًا ، ومكاسب US100
تعليقات باول: • كلما استمر التضخم المرتفع لفترة أطول ، زادت احتمالية ترسيخه. • حجم ارتفاع معدل سبتمبر...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
• تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، يونيو. الفعلي: 4.6٪ سنويًا. المتوقع: 4.7٪ سنويًا. السابق: 4.8٪ سنويًا • ...
تجلب نهاية الأسبوع عمليات بيع في سوق العملات المشفرة ، والتي تتفاعل مع الانخفاضات في مواجهة النفور من المخاطرة قبل خطاب جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول....
تحشد شركة Electronic Arts (EA.US) ، وهي شركة معروفة لألعاب الفيديو ، حوالي 15٪ في تداول ما قبل السوق بالولايات المتحدة اليوم. تم تشغيل Jump بواسطة تقارير...
• يقع DE30 تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ • ساءت معنويات المستهلكين في GfK في سبتمبر جلبت...
يبدو أن السوق في وضع الانتظار والترقب قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول اليوم. سيتحدث باول في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش ويرى السوق...
يعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول حدثًا رئيسيًا في اليوم. سيلقي جيروم باول ملاحظات افتتاحية خلال ندوة جاكسون هول ، اليوم الساعة 3:00 مساءً بتوقيت...
• تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح إلى حد ما • باول يتحدث في ندوة جاكسون هول اليوم • ...
• شهدت المؤشرات الأمريكية جلسة قوية يوم أمس ، حيث سجلت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية مكاسب كبيرة. ارتفع مؤشر S&P 500...
• شهدنا يوم الخميس تحسنًا طفيفًا في المعنويات في سوق الأسهم ، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية من القارة القديمة الجلسة على ارتفاع...
بدأ الكشف عن المزيد من الابتزاز في مجال الطاقة من قبل روسيا في حث المزيد من الدول على تنويع مصادر طاقتها والعودة إلى الطاقة النووية. تعمل ألمانيا والولايات...
تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وإدارة معلومات الطاقة. الفعلي: 60 قبل الميلاد. المتوقع: 54 مليار قدم مكعب. السابق: 18 قبل الميلاد
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية التداول اليوم بارتفاع طفيف • سلسلة من البيانات عن الاقتصاد الأمريكي تبدأ...
• الولايات المتحدة ، تقرير الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثاني من عام 2022 (مراجعة). الفعلي: -0.6٪ الإصدار الأول: -0.9٪ • ...
يبدو من شبه المؤكد أن أوروبا تتجه نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ. جعلت الدول الأوروبية نفسها تعتمد على واردات الطاقة من دول خارج الاتحاد الأوروبي ، وخاصة...
• يخترق DE30 فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ • مكاسب القطاع الطبي وضعف المعنويات في قطاع العقارات يجلب...
يكافح المؤشر الألماني الرائد لبدء انتعاش أقوى. المخطط اليومي مؤشر DE30 عالق في نطاق تداول يوم الثلاثاء حيث لا يبدو أن الاختراقات مستدامة. لم يتمكن...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية ، وخاصة HSCEI (CHNComp) ، خلال جلسة اليوم. يمكن تسمية الإعلان عن جولة جديدة كبيرة من التحفيز كسبب وراء الأداء المتفوق للأسهم...
