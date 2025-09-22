Economic calendar: ECB minutes, US GDP report revision
• تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى • محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي ومراجعة تقرير...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
• أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع طفيف ، لتقطت خط هبوطي استمر 3 أيام. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.29٪ وارتفع...
• يحافظ الدولار على مركزه ، واليوم شهد الدولار أقوى قوة مقابل الدولار النيوزلندي ، حيث تصل الحركة في ساعات المساء إلى 0.5٪...
مؤشر الداكس الألماني سنبدأ تحليل اليوم بمؤشر الأسهم الألماني. تعرض DE30 لضغط بيع في الأيام الأخيرة تم من خلاله التغلب على منطقة دعم مهمة. بالنظر إلى...
من المتوقع أن يعلن الرئيس بايدن اليوم عن تفاصيل برنامج لإلغاء ما يصل إلى 10،000 دولار من القروض الطلابية لملايين الأمريكيين الذين لا يتعدى دخلهم 125 ألف...
رفضت الولايات المتحدة جميع الشروط الإضافية التي طلبتها إيران. علاوة على ذلك ، تطالب الولايات المتحدة برفع جميع القيود المفروضة على عمليات التفتيش الدولية...
أعلن وزير الخارجية الإيراني أن الدولة تلقت ردًا أمريكيًا على الحلول المقترحة للاتفاق النووي ، وهي تمضي الآن في تقييم التعليقات الأمريكية. حيث انخفض سعر...
تُعد Advance Auto Parts موردًا رئيسيًا لقطع غيار ومكونات السيارات إلى ما بعد البيع في الولايات المتحدة. أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من...
3:30 مساءً بتوقيت جرينتش - تقرير وزارة الطاقة حول مخزونات النفط. • جرد النفط. الفعلي: -3.28 ميغابايت. المتوقع: -1.5 ميجابايت...
3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، مبيعات المنازل المعلقة لشهر يوليو. الفعلي: -1.0٪ شهريًا. المتوقع: -3.9٪ شهريًا. السابق: -8.6٪ شهريًا
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية التداول اليوم في مزاج مختلط • لا زيادة في طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تبدأ...
1:30 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، طلبيات السلع المعمرة لشهر يوليو. • العنوان. الفعلي: 0٪ شهريًا. المتوقع: 0.5٪ شهريًا....
• اقترب DE30 من مستويات الأمس • البيع بالتجزئة والسيارات تحت ضغط البيع التداول...
انخفضت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة مرة أخرى إلى أقل من 1 تريليون دولار ، وسجلت OpenSea ، وهي أكبر بورصة NFT ، انخفاضًا قياسيًا في الرموز المميزة...
تم إيقاف التصحيح الصعودي الأخير لمؤشرات الولايات المتحدة في منتصف أغسطس 2022. وبالنظر إلى مؤشر Russell 2000 الأمريكي صغير الحجم (US2000) على فاصل زمني...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً طلبيات السلع المعمرة الأمريكية وبيانات سوق الإسكان لشهر يوليو تقرير وزارة الطاقة بعد تقرير API تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ، على الرغم من أن حجم الانخفاضات لم يكن قريبًا من الحجم الذي حدث يوم الاثنين. انخفض مؤشر S&P 500...
- أعطت معظم المؤشرات من الاقتصادات الأوروبية مؤشرات أولية على أن النشاط انخفض إلى أقل من 50 نقطة في أغسطس - سجلت مؤشرات مديري المشتريات في الولايات...
يُظهر نموذج Nowcast من كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي أنه في هذه المرحلة لشهر أغسطس ، يجب أن نتوقع زيادات طفيفة في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري...
