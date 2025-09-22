الاتفاق النووي مع إيران
ذكرت CNN أن إيران تتخلى عن مطالب رئيسية في الاتفاق النووي ، مما قد يؤدي إلى اتفاق مبكر. اما في السابق ، تم الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق من قبل الاتحاد...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
استحوذ صندوق Berkshire Hathaway التابع لوارن بافيت على حصة في شركة أوكسيدنتال بتروليوم في الربع الأول من العام ، واستحوذ على حصة 20٪ كجزء من مشترياته الأوسع...
الأخبار العاجلة ، قد تفكر أوبك + في خفض الإنتاج عندما تعود إيران إلى السوق. هذا احتمال مع الاتفاق النووي ، والذي تم الحديث عنه تمامًا مؤخرًا. يمكن أن تجلب...
انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يوليو إلى 511.000 مع التوقعات عند 575.000 والمستوى السابق عند 590.000. هذا انخفاض بنسبة 12.6٪ م...
2:4 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، فلاش مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس • تصنيع. الفعلي: 51.3....
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية التداول اليوم في أجواء مختلطة • توقعات لبيانات مؤشر مديري المشتريات...
النفط • ارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت المملكة العربية السعودية إن أوبك + مستعدة للتدخل مع انقطاع الأساسيات والأسعار • ...
يحاول المزاج السائد في سوق الأسهم الألمانية الاستقرار بعد عمليات البيع المكثفة يوم أمس. لا تزال الأسواق تقيم ارتفاعات أسعار الفائدة التي يمكن أن نتوقعها...
بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولها اليوم على قاعدة أضعف مع بداية جلسة اليوم هبوطية لغالبية الأسهم القيادية من القارة القديمة. تسببت المخاوف...
صدرت صباح اليوم مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية. تبين أن البيانات من فرنسا التي صدرت في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أقل مؤشر مديري المشتريات من أوروبا والولايات المتحدة تقرير API الأسبوعي عن مخزونات النفط الأمريكية تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض بعد الأداء الضعيف للأسهم الأوروبية. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.14٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة...
• عاد التكافؤ إلى الظهور على اليورو مقابل الدولار الأميركي بسبب تهديد الطاقة في أوروبا. تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز...
اخترق اليورو مقابل الدولار الأميركي أدنى مستوياته في الشهر السابق دون التكافؤ ويتم تداوله عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2002. حيث ضعف اليورو تمليه حالة...
من الجدير بالذكر أن شركة Ford Motor (F.US) قد أكدت عزمها على تسريح 3000 موظف في الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وكندا والهند. ستبدأ العملية في...
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية التداول اليوم بانخفاض • الذعر من "مخزونات meme" جلبت...
خلال هذه الجلسة ، تتعرض الأصول الخطرة مرة أخرى للضغط ، حيث ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية. يتعرض زوج يورو / دولار EUR / USD لضغط هبوطي...
Uranium is the primary fuel ingredient in nuclear power plants. One gram of enriched uranium provides energy comparable to three tons of lignite, and nuclear...
كان النفط الخام يخسر بشدة في الدقائق الأخيرة. خام غرب تكساس الوسيط يتراجع من حوالي 90 دولارًا إلى 87 دولارًا ، مما يعطينا حوالي 3 ٪ انخفاضًا خلال اليوم....
