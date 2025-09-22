🛢 ينخفض النفط WTI بنسبة 3٪ تقريبًا
كان النفط الخام يخسر بشدة في الدقائق الأخيرة. خام غرب تكساس الوسيط يتراجع من حوالي 90 دولارًا إلى 87 دولارًا ، مما يعطينا حوالي 3 ٪ انخفاضًا خلال اليوم....
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
تصل أسعار غاز الصناديق في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة. ارتفعت أسعار غاز TTF للتسليم لمدة شهر واحد اليوم إلى 282 يورو / ميجاوات في الساعة ، بزيادة قدرها...
• سجلات DE30 تنخفض • يرى Bundesbank فرصة متزايدة للركود تدهورت الحالة المزاجية...
تدهورت المعنويات حول العملات المشفرة على الفور بعد أن فقدت الأسواق الثقة في "المحور" في الاحتياطي الفيدرالي. تؤكد العملات المشفرة مرة أخرى ارتباطاتها...
يتم تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية تحت الضغط في بداية أسبوع جديد. انخفضت جميع مؤشرات أوروبا الغربية الرئيسية بما يزيد عن 1٪. وتداول مؤشر DE30 الألماني...
يهدد اليورو مقابل الدولار الأميركي بالانخفاض إلى ما دون مستويات التكافؤ مرة أخرى. بدأ زوج العملات الأساسي أسبوعًا جديدًا على قاعدة أضعف ويتم...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح منخفض روسيا تشير إلى توقف تام لتدفقات الغاز في نورد ستريم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول يتحدث في ندوة جاكسون هول...
يتم تداول الأسهم في آسيا بشكل متفاوت في بداية الأسبوع الجديد - تكسب الأسهم الصينية بعد خفض سعر الفائدة على بنك الشعب الصيني (PBoC) بينما تنخفض المؤشرات...
• في الأسواق الأوروبية ، تدهورت معنويات السوق. فقد مؤشر DE30 الألماني 1.12٪ ، وانخفض مؤشر FRA 40 الفرنسي بنسبة 0.94٪. • ...
تحركت أسواق الأسهم هبوطيًا هذا الأسبوع في حركة الابتعاد عن المخاطرة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. سيبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة...
وقالت شركة غازبروم إنه لأسباب فنية ، سيتوقف تدفق الغاز عبر نورد ستريم من 31 أغسطس إلى 2 أكتوبر. التوربين المعني هو محطة ضاغط Portovaya. سيتم إجراء الإصلاحات...
يشهد مناخ الأرض تغيرات ديناميكية مستمرة تؤثر على الإنتاج والصناعة العالميين. يتزايد تأثير الإنسان على بيئة الأرض مع تطور الاقتصادات والتقنيات ، مما يخلق...
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية التداول اليوم بانخفاض • يقدر السوق حجم الارتفاع التالي في سعر الفائدة • ...
كان أداء سعر سهم Apple أفضل منذ بداية العام مقابل المؤشرات الأمريكية والمنافسين في شكل عمالقة Silicon Valley Amazon و Microsoft و Alphabet و Meta Platforms....
جاءت مبيعات التجزئة الكندية في يونيو عند 1.1٪ على أساس شهري مقابل التوقعات عند 0.3٪ على أساس شهري والقراءة السابقة 2.2٪ على أساس شهري. جاء معدل التضخم...
تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 5.9٪ إلى المعدل السنوي المعدل موسمياً عند 4.81 مليون في يوليو ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020 وأقل...
• سجلات DE30 تنخفض • ارتفاع كبير في تضخم مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا • ...
تشهد الفضة عمليات بيع مكثفة اليوم وتخسر ما يقرب من 1.5٪ ، وكذلك النفط وخام الحديد. من ناحية أخرى ، فإن النحاس يكتسب اليوم. ومن المثير للاهتمام...
