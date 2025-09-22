تنخفض عملة البيتكوين إلى ما دون 22000 دولار أمريكي قبل عطلة نهاية الأسبوع
اليوم ، تراجعت البيتكوين إلى مستويات أقل من 22000 دولار بعد عدة أيام من حركة عرضية. وتحت ضغط البيع أيضًا قبل عطلة نهاية الأسبوع الايثيريوم دون...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
اليوم ، تراجعت البيتكوين إلى مستويات أقل من 22000 دولار بعد عدة أيام من حركة عرضية. وتحت ضغط البيع أيضًا قبل عطلة نهاية الأسبوع الايثيريوم دون...
أطلق مؤشر داكس جلسة اليوم منخفض بنسبة 0.80٪ بعد أن شهدت أسعار المنتجين الألمانية في يوليو زيادات قياسية على أساس سنوي وشهري وسط ارتفاع أسعار الطاقة. ينذر...
• المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض • مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة مع زيادة شهرية غير متوقعة في يوليو • مبيعات التجزئة من...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.13٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.63٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.89٪....
• جلسة جيدة للدولار الأمريكي ، انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون 1.0100 • اليورو والجنيه...
كانت عروض الأسعار الخاصة بزوج العملات الرئيسي - EURUSD في اتجاه هبوطي لفترة طويلة. و بالنظر إلى الرسم البياني على أساس يومي ، و من الممكن تحديد قناة سعرية...
يتذكر معظم المستثمرين والمتحمسين لسوق الأوراق المالية "الضغط القصير" الشهير على أسهم GameStop ، عندما تسببت مجموعة من المستثمرين الأفراد من مجموعة...
تخزين الغاز الطبيعي EIA. الفعلي: 18برميل. المتوقع: 34 مليار قدم مكعب. السابق: 44 برميل ارتفعت أسعار NATGAS بعد قراءة بيانات المخزون الأمريكية. ومع ذلك...
3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، مبيعات المنازل القائمة لشهر يوليو. الفعلي: 4.81 مليون. المتوقع: 4.89 مليون. السابق: 5.12 مليون
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية تداول اليوم بشكل ثابت • يقدر السوق حجم الارتفاع التالي على سعر الفائدة • ...
يحاول المؤشر الألماني الرئيسي الاستقرار يوم الخميس. المخطط اليومي انخفض مؤشر DE30 إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام خلال انعكاس يوم أمس ، مشكلاً...
• مراجعة بيانات التضخم في منطقة اليورو دون تغيير • تريد الحكومة الفيدرالية خفض معدل ضريبة القيمة...
• انخفض عدد الأمريكيين الذين يملؤون إعانات البطالة إلى 0.250 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس ، مقارنة بـ 0.262 مليون في...
انخفض النفط الخام هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير. انخفض السعر بنحو 30.0٪ من أعلى مستوى في مارس ، عندما كان السوق قلقًا من أن روسيا قد توقف...
متى يمكن أن يكون هناك انعكاس محتمل للمشاعر السلبية في الألعاب العالمية؟ ما الذي يمكن أن يكون "الابتلاع الأول" الذي سيعلن مرة أخرى عن انتعاش في...
USDTRY - ضعف سعر الليرة بعد قرار البنك المركزي التركي وكسر بسهولة فوق منطقة المقاومة عند 18.00. المصدر: xStation5
انخفض زوج العملات AUDUSD إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوع ، بعد أن تسببت البيانات المختلطة من سوق العمل في حالة من عدم اليقين بشأن مسار زيادة أسعار...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح منخفض خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي مطالبات البطالة الأمريكية وبيانات فيلادلفيا الفيدرالية تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة على الرغم من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المسالم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم