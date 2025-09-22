ملخص يومي: تقلل الدقائق الحذرة قليلاً من فرص ارتفاع كبير آخر
• كان ينظر إلى الدقائق على أنها مسالمة إلى حد ما ، بسبب عدم وجود رسالة صقرية رئيسية واضحة • يرى بنك...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
• كان قرار رفع 75 نقطة أساس في يوليو بالإجماع • لا تحتاج أسعار السلع المنخفضة إلى التأثير سلبًا على...
النفط تحليل اليوم سيبدأ مع سوق النفط. و بالنظر إلى الرسم البياني لـ OIL.WTI ، يمكننا أن نرى نموذج تصحيح بسيط واسع النطاق محتمل ABC. و حاليًا ، وصل السعر...
US500 (ستاندرد آند بورز 500 الآجلة) يخسر حوالي 1٪ قبل الحدث الهام الليلة. في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش سيتم نشر محضر اجتماع يوليو ، حيث قرر بنك الاحتياطي...
تقرير وزارة الطاقة حول مخزونات النفط الأمريكية. • مخزونات النفط. الفعلي: -7.056 ميجا بايت المتوقع: -0.275 ميجا بايت (API: -0.45 ميجا بايت) •...
• يبدأ سوق الأسهم الأمريكية تداوله اليوم على انخفاض • توقعات لمحضر بنك الاحتياطي الفيدرالي • ...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير مختلط وتسبب في بعض التحركات في الأسواق. النقاط...
• ساءت الحالة المزاجية في أوروبا • المستثمرون ينتظرون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي • ...
تراجعت أسهم Cineworld (CINE.UK) بنسبة 50٪ اليوم بعد أن حذر أحد مشغلي دور السينما في المملكة المتحدة من أن التداول الباهت يدفع إلى اتخاذ قرارات تمويل محتملة...
من الواضح أن أكبر عملة مشفرة تكافح من أجل التغلب باستمرار على حاجز 24500 دولار. يسحب البائعون عملة البيتكوين جنوبًا نحو 23000 دولار حيث قد تواجه...
عزز الجنيه البريطاني يوم الأربعاء بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 10.1٪ في يوليو ، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982 ، مرتفعًا من...
ارتفع زوج NZDUSD خلال الجلسة الآسيوية بعد أن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3٪ في بيان كان متوقعًا على نطاق...
• أسواق الأسهم الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض • محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في دائرة الضوء اليوم • مبيعات التجزئة...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس متباينة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.19٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.71٪ بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.19٪....
• أنهت البورصات في القارة القديمة تداول اليوم فوق اندفاعة. ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.68٪ ، في حين قفز مؤشر CAC 40 الفرنسي...
ذهب نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآن في الربع الأخير إلى أبعد مدى ليقترح إمكانية الدخول في ركود فني. لقد أصبح هذا حقيقة ، على الرغم من أن لا أحد يتحدث...
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن تحافظ ألمانيا على تشغيل آخر 3 محطات للطاقة النووية في البلاد. في السابق ، دعت الخطط إلى إطفاء هذه النباتات...
في الساعة الماضية ، شهدنا تراجعًا قويًا في أسعار النفط بأكثر من 2 دولار. و السبب إيران كما ذكرنا سابقاً في غلاف السلع. بالطبع ، القضية الأساسية هي موافقة...
أظهر WalMart تقريرًا ماليًا ناجحًا ، والذي ترجم إلى زيادة في أسهم الشركة وانتعاش أوسع بين تجار التجزئة الأمريكيين. ترتفع أسهم Target و Costco: • ...
