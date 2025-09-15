ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.05.2025)
بعد أول مفاوضات تجارية هامة بين الصين والولايات المتحدة، سينصبّ اهتمام السوق مجددًا على التطورات بين البلدين. ومع ذلك، يستدعي التقويم السياسي والاقتصادي...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
التغير في التوظيف الكندي: 7.4 ألف وظيفة (توقعات: 5 آلاف وظيفة، وتوقعات سابقة: -32.6 ألف وظيفة) معدل البطالة الكندي: 6.9% مقابل 6.8% متوقعة...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنحو 0.25% قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. في غضون ذلك، علق العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بالتزامن مع تراجع مؤشرات وول ستريت الأخرى، حيث أشار دونالد ترامب إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين...
تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) نحو إغلاق أسبوعي إيجابي، حيث ارتفعت بنسبة 1.5% يوم الجمعة، مع تفاؤل المستثمرين بنتائج إيجابية للمحادثات...
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس، 8 مايو 2025، عن اتفاقية تجارية تهدف إلى خفض بعض الرسوم الجمركية وزيادة الوصول إلى الأسواق. وخلال مؤتمر البيت...
أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الدولية عن طلبية شراء كبيرة لـ 53 طائرة جديدة طويلة المدى، منها 32 طائرة بوينج 787-10. ارتفعت أسهم كومرتس بنك إيه جي بنسبة...
يستمر الطلب القياسي على الإيثريوم لليوم الثاني على التوالي. وارتفع سعر ثاني أكبر مشروع مرة أخرى بأكثر من 9% ليصل إلى 2,370 دولارًا أمريكيًا،...
سينصبّ اهتمام المستثمرين اليوم بشكل رئيسي على خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FOMC). باستثناء هذه الخطابات، من غير المقرر صدور أي بيانات...
تقلبات السوق محدودة في الجزء الأول من اليوم. تتداول المؤشرات في الصين بين -0.10% و0.40%. ارتفع مؤشر AUS200.cash الأسترالي بنسبة 0.45% على خلفية بيانات...
ارتفعت الأسهم بفضل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% ليصل إلى 5,686 نقطة، وارتفع مؤشر...
بعد أن أعلن ترامب عن اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة، يشهد السوق تحولاً نحو الأصول الأكثر خطورة. فقد انخفضت عقود الذهب بنسبة 1.8% اليوم، لتهبط إلى حوالي...
كشف الرئيس ترامب يوم الخميس عن إطار عمل تجاري مبتكر مع المملكة المتحدة، مما عزز ثقة المستثمرين ودفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للارتفاع بنحو 1.5%. تُخفف...
بلغت مبيعات الجملة الأمريكية على أساس شهري في أبريل 0.6%، مقابل توقعات بـ 0.9% و2.4% سابقًا. بلغت مخزونات الجملة على أساس شهري 0.4%، مقابل توقعات...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
ارتفع سعر الإيثريوم اليوم بأكثر من 9%، ويختبر مستوى مقاومة رئيسيًا عند 2000 دولار أمريكي. كما أعاد تحسن المعنويات في سوق العملات المشفرة الأوسع ارتباطه...
تخطط إدارة ترامب لإلغاء ضوابط تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي التي فرضتها إدارة بايدن، بما في ذلك "قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" المقرر أن تدخل...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الخامسة بتوقيت دبي هل نواجه فائضاً كبيراً في العرض لماذا تراجعت أسعار النفط بالرغم من انخفاض المخزونات هل تدعم...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 241, المتوقع: 231, الفعلي: 228 المطالبات المستمرة:...
منحت مجموعة طيران الإمارات موظفيها مكافأة تمثل 22 أسبوعاً بعد الأرباح القياسية للسنة المالية 2024-2025 في هذا الإطار أصدرت المجموعة تقريرها المالي ، مُسجّلةً...
