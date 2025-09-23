تراجع أسعار النفط بسبب إيران
في الساعة الماضية ، شهدنا تراجعًا قويًا في أسعار النفط بأكثر من 2 دولار. و السبب إيران كما ذكرنا سابقاً في غلاف السلع. بالطبع ، القضية الأساسية هي موافقة...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
أظهر WalMart تقريرًا ماليًا ناجحًا ، والذي ترجم إلى زيادة في أسهم الشركة وانتعاش أوسع بين تجار التجزئة الأمريكيين. ترتفع أسهم Target و Costco: • ...
• ناسداك تخسر في بداية جلسة اليوم • تدعم بيانات الإنتاج الصناعي ارتفاعًا أكبر في الأسعار • ...
2:15 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، الإنتاج الصناعي لشهر يوليو. الفعلي: 0.6٪ شهريًا. المتوقع: 0.3٪ شهريًا. السابق: -0.2٪ شهريًا معدل استخدام...
النفط: • انخفضت أسعار النفط الخام في بداية الأسبوع ، حيث قد تؤثر البيانات الأضعف من الصين على الطلب • شهدت...
• انخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 7.60٪ على أساس سنوي في يوليو من أعلى مستوى في 39 عامًا عند 8.1٪ في يونيو ، بما يتماشى...
1:30 مساءً بتوقيت جرينتش - بيانات سوق الإسكان الأمريكية لشهر يوليو. • تصاريح البناء. الفعلي: 1،67 مليون. المتوقع: 1.63 مليون....
تضعف العملات المشفرة منذ بداية الأسبوع. دفع العرض أسعار Bitcoin و Ethereum إلى الجنوب على الرغم من أن كلا المشروعين الرئيسيين تمكنوا من كسر الحدود النفسية...
• تنسحب DE30 من منطقة المقاومة المحلية • ضعف مؤشر ZEW الألماني • تستكشف...
انخفض مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لألمانيا إلى -55.3 نقطة في أغسطس من -53.8 نقطة في الشهر السابق ، بينما توقع المحللون قراءة -53.8 نقطة. تدهور...
تمكن النحاس من الدفاع عن دعم كبير على الرغم من احتمالات تباطؤ الطلب من الصين. سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم تقريرًا مخيبًا للآمال عن الإنتاج الصناعي واستثمارات...
تستعد الأسواق الأوروبية لفتح منخفضة بيانات ZEW الألمانية ، مؤشر أسعار المستهلكين الكندي في التقويم النتائج الفصلية من Walmart و Home Depot تشير...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 0.40٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.45٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.62٪....
• تشير العقود الآجلة الأمريكية إلى افتتاح منخفض • البيانات الضعيفة من الصين ضغطت على الأسهم الأمريكية • ...
• DE30 يختبر الدعم المحلي • أيام العطل الرسمية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا • ارتفاع...
انخفض خام النفط بحدة يوم الاثنين حيث أثارت البيانات الضعيفة من الصين مخاوف بشأن الطلب. و كان نمو الإنتاج الصناعي في الصين ، أكبر مستورد للنفط ، مخيبًا...
عزز الدولار الأمريكي يوم الاثنين ، مستفيدًا من وضعه كملاذ آمن ، حيث ساءت المعنويات بعد مجموعة من البيانات المخيبة للآمال من الصين. محو الدولار بالكامل...
تعرضت الأسهم الصينية لضربة خلال جلسة اليوم ، بعد مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية الضعيفة. كانت أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة مخيبة للآمال ،...
تستعد الأسهم في أوروبا لافتتاح منخفض مؤشر نيويورك امباير ستيت للتصنيع تجار الجملة في كندا وأرقام مبيعات التصنيع أيام العطل الرسمية في بولندا وإيطاليا...
