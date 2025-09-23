في التقويم الاقتصادي: بيانات من الدرجة الثانية من الولايات المتحدة
تستعد الأسهم في أوروبا لافتتاح منخفض مؤشر نيويورك امباير ستيت للتصنيع تجار الجملة في كندا وأرقام مبيعات التصنيع أيام العطل الرسمية في بولندا وإيطاليا...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في الغالب اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.13٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.45٪...
• واصلت المؤشرات الأمريكية مكاسبها يوم الجمعة ويتم تعيين المؤشرات الرئيسية للمكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي • ...
• سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية إيرادات أفضل من المتوقع عند 364 مليون دولار مقابل 337.5 مليون دولار المتوقعة • ...
انخفض النفط بأكثر من 2٪ يوم الجمعة حيث من المقرر أن تعود تدفقات النفط من روسيا إلى دول جنوب أوروبا اليوم. علاوة على ذلك ، قالت إيران إن بإمكانها قبول اتفاق...
• تفتح المؤشرات الأمريكية على ارتفاع وسط تكهنات بإمكانية حدوث تباطؤ في رفع أسعار الفائدة • تتمتع شركة...
ارتفع مؤشر معنويات جامعة ميشيغان الأولي إلى 55،1 من 51،5 في يوليو وهو الأعلى في 3 أشهر. بالاضافى الى ذلك ، انخفضت توقعات التضخم إلى 5٪ على مدار العام...
صدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالفعل وراءنا ويتحول اهتمام الأسواق مرة أخرى نحو البنوك المركزية مع صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية...
قضت العملات الأساسية على بعض المكاسب البهيجة وسط نهاية مختلطة للجلسة النقدية الأمريكية. تم تداول مؤشرات الولايات المتحدة دون تقلبات أسعار مذهلة اليوم ،...
• DE30 يختبر منطقة مقاومة رئيسية • الأسهم الأوروبية تتجه نحو الأعلى • تلقت Bayer...
عزز الجنيه البريطاني مقابل اليورو يوم الجمعة حيث استوعب المستثمرون أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي. انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1٪...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك تقرير WASDE تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لغالبية مؤشرات الأسهم...
US indices finished yesterday's session mixed. S&P 500 fell 0.07%, Dow Jones rose 0.08% while Nasdaq lost 0.58%. Russell 2000 added 0.31% Similar...
• انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 9.8٪ في يوليو من 11.3٪ ، أقوى من التوقعات بالقرب من 10.4٪. كما انخفض معدل...
استمرت المعنويات الإيجابية التي سادت يوم أمس نتيجة انخفاض قراءة التضخم في الولايات المتحدة خلال جلسة اليوم. بدأت المؤشرات الأمريكية في التداول بزيادات...
تعمل عملة Ethereum المشفرة على زيادة هيمنتها على Bitcoin وانتعشت من قاع سعرها بأكثر من 100 ٪ ، مقارنةً بارتفاع Bitcoin الذي لا يزال متواضعًا والذي يزيد...
متى يمكن أن يكون هناك انعكاس محتمل للمشاعر السلبية تجاه الألعاب ، محليًا وعالميًا؟ هل ستأتي "رياح التغيير من الشرق" على شكل شركة Tencent ، التي...
• بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.262 مليون في الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس ، مقارنة بـ 0.260 مليون...
• يكافح DE30 لكسر فوق مستوى 13790 نقطة • تتوقع Daimler Truck (DTG.US) طلبًا قويًا في عام 2023 على الرغم...
