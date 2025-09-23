٦:٢٥ م

عاجل: ارتدت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في 3 أشهر!

ارتفع مؤشر معنويات جامعة ميشيغان الأولي إلى 55،1 من 51،5 في يوليو وهو الأعلى في 3 أشهر. بالاضافى الى ذلك ، انخفضت توقعات التضخم إلى 5٪ على مدار العام...