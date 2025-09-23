ارتداد DE30 من منطقة المقاومة الرئيسية
• يكافح DE30 لكسر فوق مستوى 13790 نقطة • تتوقع Daimler Truck (DTG.US) طلبًا قويًا في عام 2023 على الرغم...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
• قفز سهم Disney (DIS.US) بأكثر من 8.0٪ قبل الجرس الافتتاحي بعد أن سجلت شركة الترفيه العملاقة نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع...
لم يتمكن المؤشر القياسي الألماني حتى الآن من البناء على مكاسب الأمس القوية. المخطط اليومي يتم تداول DE30 في المنطقة الحمراء في منتصف نهار اليوم بعد...
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 105.0 يوم الخميس بعد انخفاضه بنسبة 1 ٪ في الجلسة السابقة ، حيث يحاول المستثمرون تقييم تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أضعف...
تستعد سوق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى تقرير التضخم الأمريكي لأسعار المنتجين لشهر يوليو تقرير الأرباح من Rivian (RIVN.US) تشير أسواق العقود...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.13٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.63٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.89٪....
تسبب التضخم الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة في بيع الدولار اليوم. ومع ذلك ، يبدو أن هذا قد لا يغير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. اشتهر إيفانز بموقفه...
الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش - تقرير وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط. • جرد النفط. الفعلي: +5457 ميجا بايت ، المتوقع:...
• تكسب المؤشرات ديناميكيًا بعد قراءة تضخم مؤشر أسعار المستهلك • يقلل تقرير اليوم من التوقعات بارتفاع...
تم الإفراج عن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع لشهر يوليو وأظهر أن نمو الأسعار قد تراجعت قليلاً ، ولكن الضغوط التضخمية...
يتحول اهتمام المستثمرين اليوم إلى قراءات التضخم من أكبر الاقتصادات في العالم. إن المنشور الأكثر أهمية في السوق هو ، بطبيعة الحال ، تضخم مؤشر أسعار المستهلكين...
• ارتد DE30 من الدعم المحلي • E.ON SE (EOAN.DE) تخفض قيمة حصة Nord Stream 1 • مكاسب...
Warren Buffett's well-known 'investment vehicle', the Berkshire Hathaway fund has had a 'rough' quarter, with the fund's share...
كشفت وثائق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن ماسك قام ببيع أسهم تيسلا بين 5 و 9 أغسطس. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المباعة حوالي 7.92 مليون...
خلال جلسة اليوم ، سيركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية ، والتي ستصدر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يفترض الاقتصاديون أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين...
تراجع المؤشرات الأوروبية مع افتتاج الجلسة من المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي مرة أخرى تقرير وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.18٪ بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.19٪....
يوضح لنا تقرير STEO الصادر عن إدارة معلومات الطاقة لشهر أغسطس أن إنتاج النفط الأمريكي في عام 2023 قد يكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق. في السابق ، كان...
