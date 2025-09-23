١٠:٠٤ م

انعكاس النفط بعد تقرير تقييم الأثر البيئي

يوضح لنا تقرير STEO الصادر عن إدارة معلومات الطاقة لشهر أغسطس أن إنتاج النفط الأمريكي في عام 2023 قد يكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق. في السابق ، كان...