يقف Ethereum في مواجهة صدمة العرض.
يستعد Ethereum للانتقال في سبتمبر إلى الإصدار 2.0 الانكماشي ، والذي من المتوقع أن يستهلك في النهاية ما يصل إلى 99.5 ٪ من الطاقة أقل من الإصدار الحالي الذي...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تتميز جلسة اليوم بانخفاضات حادة في مؤشر ناسداك (US100) ، والذي ينتظر قراءة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدًا. كان هناك ارتداد تصاعدي في عائدات 10...
الجنيه البريطاني يفقد قوته ، بالإضافة إلى أننا نرى دولارًا أقوى. يتسبب هذا المزيج في انخفاضات أعمق لزوج الجنيه الاسترليني / دولار. في حالة الجنيه ، كان...
• شركات التكنولوجيا تخسر في بداية جلسة اليوم • ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 1.4٪...
Oil: Goldman Sachs points out that the scenario of significantly higher oil prices still lingers GS points out that low prices are the...
• انخفاض DE30 بسبب مخاطر التضخم • تحديثات من شركة Continental AG (CON.DE) و Fraport (FRA.DE) تدهورت...
يتم تداول أسهم شركة Novavax لصناعة اللقاحات منخفضة بأكثر من 30٪ في تداول ما قبل الجلسة. خفضت الشركة التوقعات وأبلغت عن تقرير ربع سنوي أقل من توقعات المحللين....
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن ترانس نفط أوقفت تصدير النفط الخام إلى دول أوروبا الوسطى عبر فرع دروجبا من خط أنابيب النفط الذي يمر عبر أوكرانيا. تشير روسيا...
لقد حققت MicroStrategy (MSTR.US) نجاحًا كبيرًا على Bitcoin ولا مجال للتراجع حيث أن معظم قيمة الشركة تكمن في Bitcoin الذي تمتلكه. بينما كان العالم يعاني...
باع Laurence Fink ، الرئيس التنفيذي لأكبر صندوق استثماري في العالم BlackRock ، مجموعة كبيرة من الأسهم في 5 أغسطس ، مما يثير مخاوف بشأن الوضع المستقبلي...
أشار مكتب الإحصاء المركزي المجري إلى ارتفاع التضخم في يوليو إلى 13.7٪ على أساس سنوي. من 11.7٪ في يونيو وتجاوز توقعات المحللين عند 13.1٪. بلغ...
في وقت متأخر من الليل ، سيتم إصدار تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط ، والذي قد يكون له تأثير على أسعار الذهب الأسود. من وجهة النظر الفنية ،...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل تقرير API عن مخزونات النفط تقارير الأرباح من Coinbase ، Plug Power تشير العقود الآجلة للمؤشرات...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس متباينة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.12٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.09٪ بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
• أنهت المعايير الأوروبية تداول اليوم على ارتفاع ؛ ارتفع مؤشر DAX بنسبة 0.84٪ ، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.8٪ ، وارتفع مؤشر WIG20...
تعتبر جلسة اليوم هادئة نسبيًا في سوق الفوركس. يستمر تداول الزوج الرئيسي في مدى تداول وتحت مستويات فيبوناتشي المحددة بنسبة 61.8٪. مع ذلك ، قد تعود التقلبات...
انتعشت أسهم Gamestop (GME.US) و AMC Entertainment (AMCUS) اليوم من فترة التداول "البطيئة" الأخيرة ، بينما واصلت أسهم Bed Bath Beyond (BBBY.US)...
الفضة تختبر حاليًا مجالًا مهمًا للغاية. هذا هو المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا ونطاق أكبر تصحيح في الاتجاه. الفضة بالفعل فوق تصحيح 23.6 للموجة الهبوطية الأخيرة...
• المؤشرات الأمريكية تبدأ جلسة اليوم بمكاسب معتدلة • تنخفض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات • ...
