فتح الولايات المتحدة: تكسب المؤشرات على الرغم من النتائج الضعيفة لشركتي Palantir و Nvidia
• المؤشرات الأمريكية تبدأ جلسة اليوم بمكاسب معتدلة • تنخفض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات • ...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
أصدرت MUFG تحليل فني لزوج العملات USDCAD. حيث ان يرى البنك بمزيد من الصعود على الزوج واحتمالية الوصول الى مستويات 1.2928 و منها الى 1.3420 اما...
• الداكس يسجل المكاسب • المشاعر السيئة أقل من الإجماع • تحديثات...
نشهد اليوم انتعاشًا ديناميكيًا في قطاع الأصول الرقمية. Bitcoin ، التي تحاول العودة إلى ما فوق 24000 دولار ، ستتبعها أيضًا Ethereum ، حيث سيتعين على الثيران...
The Chinese CHNComp index remains under pressure on Monday despite the fact that recent trade data from the world's second biggest economy released...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع طفيف ثقة المستثمر Sentix لشهر أغسطس تقارير الأرباح من BioNTech و Novavax تشير العقود الآجلة...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.28٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪ بينما ارتفع...
• كانت البيانات من سوق العمل الأمريكية هي الحدث الرئيسي اليوم. فاجأ تقرير NFP بشكل إيجابي ، حيث تجاوز عدد الوظائف توقعات السوق...
نجح سهم Beyond Meat (BYND.US) في محو خسائر ما قبل السوق الفادحة ويتداول حاليًا أعلى بنسبة 22.0 ٪ على الرغم من حقيقة أن منتجي بدائل اللحوم النباتية سجلوا...
بعد إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ، تحول الأسواق انتباهها إلى جزء آخر من البيانات الأمريكية المهمة - تقرير مؤشر أسعار المستهلكين...
• أضاف الاقتصاد الأمريكي 528 ألف وظيفة في يوليو ، أي أكثر من ضعف تقديرات السوق عند 250 ألفًا وأعلى من 398 ألفًا تم تعديلها بالزيادة...
Immersion هي شركة تكنولوجية مدرجة في مؤشر NASDAQ لأكثر من 20 عامًا ، ولا يزال مجالها هو تقنية اللمس المتخصصة. تمتلك الشركة أكثر من 3500 براءة اختراع حول...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • الوظائف غير الزراعية أعلى بكثير من التوقعات • ...
قدمت شركة Virgin Galactic ، وهي شركة تعتزم تقديم خدمات في قطاع السياحة الفضائية شبه المدارية ، أمس ، تقريرها للربع الثاني من العام. من الواضح أن التأجيل...
• صدر تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش وأظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بشكل غير متوقع 528...
• تم كتم صوت DE30 قبل تقرير NFP • بيانات الإنتاج الصناعي مفاجآت إيجابية • ...
Reports from the US jobs market are crucial for investors not only in the United States but also worldwide as they tend to have an impact on USD, equity...
ثاني أكبر عملة مشفرة ، انتعشت الايثيريوم من الدعم بالقرب من 1560 دولارًا ، وتحسن المعنويات حول العملات المشفرة قبل عطلة نهاية الأسبوع القادمة والتي قد...
