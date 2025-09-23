(05.08.2022) USDCAD - نظرة على زوج الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي
مع حلول يوم الجمعة الأول من الشهر الجديد ، حان الوقت لإصدار بيانات الوظائف من الولايات المتحدة (1:30 مساءً بتوقيت جرينتش). يعد تقرير الوظائف الغير زراعية...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح تقارير الوظائف من الولايات المتحدة وكندا بيانات الإنتاج الصناعي من أوروبا تشير أسواق العقود...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض طفيف. ومع ذلك ، تمكنت أسهم التكنولوجيا من تحقيق مكاسب. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.08٪ ، وانخفض مؤشر...
• امتدت أسعار النفط في انخفاضها يوم أمس وتقترب من أدنى مستوياتها في منتصف يوليو. انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 88...
لن يجتمع البنك المركزي الأوروبي حتى سبتمبر ، كما تفعل معظم البنوك المركزية حول العالم. لذلك ، لا يزال لدينا شهر أغسطس بأكمله لتحليل البيانات وتقدير إلى...
زادت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بمقدار 6 آلاف لتصل إلى 260 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو ، متجاوزةً بشكل طفيف تقديرات السوق البالغة...
انخفض سهم Kohl's Corp (KSS.US) بأكثر من 3.0٪ بعد أن خفض كوين تصنيف سلسلة متاجر التجزئة لمتاجر متعددة الأقسام إلى أداء السوق من الأداء المتفوق قائلاً...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي زادت بشكل غير متوقع بمقدار 41 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 29 يوليو...
ارتفعت أسهم Coinbase (COIN.US) بأكثر من 20٪ خلال جلسة اليوم ، بعد أن أعلنت بورصة العملات المشفرة عن شراكتها مع أكبر مدير للأصول في العالم BlackRock (BLK.US)...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة • مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات...
لا تزال العملات المشفرة تكافح للحفاظ على اتجاهها التصاعدي: • استقرت Bitcoin مرة أخرى إلى أقل من 23000 دولار ، ولا يزال تداول...
لم تفِ نتائج Meta Platforms (المعروفة أيضًا باسم Facebook) بتوقعات المحللين. في السنوات السابقة ، سجلت الشركة زيادة مطردة في الإيرادات ، وتوقع العديد من...
اليوم بعد جلسة التداول ، ستعلن شركة السياحة الفضائية Virgin Galactic عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام. هل ستفوق الشركة ، التي عانت من التأخيرات...
• كسر DE30 فوق المقاومة عند 13.680 نقطة • بيانات الطلبيات الصناعية الألمانية • ...
قبل افتتاح السوق ، قدمت مجموعة علي بابا الصينية نتائجها المالية. تجاوزت النتائج توقعات المحللين ، مع تداول أسهم علي بابا قبل الافتتاح بأكثر من 6٪. تقارير...
أعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. و قام البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس - بما يتماشى مع...
وسع المؤشر القياسي الألماني مكاسبه الأسبوعية بأكثر من 150 نقطة يوم الخميس. المخطط اليومي مع ارتفاع اليوم ، يخترق الداكس المقاومة عند مستويات...
يعتبر قرار السياسة النقدية من بنك إنجلترا في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش أحد الأحداث الكبرى لهذا اليوم. و من المتوقع أن يقوم البنك المركزي البريطاني...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لفتح أعلى يتوقع بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تقارير الأرباح من Lyft و Nikola و Beyond Meat تشير...
