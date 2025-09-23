حصاد الأسواق (04.08.2022)
بعد توقف قصير ، استأنفت المؤشرات الأمريكية تحركها الصعودي يوم أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.56٪ ، وداو جونز بنسبة 1.29٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
ارتفع سهم شركة موديرنا (MRNA.US) بأكثر من 15.0٪ خلال جلسة اليوم بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للقاحات نتائج ربع سنوية متفائلة بفضل المبيعات المرتفعة للقاح...
قفز مؤشر مديري المشتريات ISM Services بشكل غير متوقع إلى 56.7 في يوليو ، من 55.3 في يونيو وتجاوز تقديرات المحللين عند 53.5. شوهدت زيادات أسرع في الإنتاج...
فشل نشر التقريرين من وزارة الطاقة الأمريكية في إحداث تحركات كبيرة في سوق النفط. ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين بشكل غير متوقع ، بينما أظهرت بيانات...
قفز مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات في الولايات المتحدة إلى 56.7 في يوليو من 55.3 في الشهر السابق ، متجاوزًا توقعات المحللين عند 53.5. • ...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى • تصعد PayPal (PYPL.US) بنتائج ربع سنوية متفائلة • ...
• الداكس يحقق مكاسب متواضعة • الوضع على نهر الراين يزداد سوءًا • تحديثات...
As previously announced, OPEC + will continue its cooperation and slightly increases the production target in September, namely by 100 thousand. barrels...
ستقرر أوبك + مصير اتفاقية "خفض الإنتاج" خلال اجتماعها هذا الأسبوع (3-4 أغسطس 2022). تتوافق مستويات الإنتاج الحالية (لشهر أغسطس) مع القيم المرجعية...
قفز سهم PayPal (PYPL.US) بنسبة 13.0٪ في السوق الأولي بعد أن سجلت شركة الخدمات المالية نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني. كما دعمت الأنباء التي تفيد بأن...
جنيه استرليني / دولار أمريكي لنبدأ تحليل اليوم بالوضع الفني على مخطط GBPUSD. من المتوقع أن يرتفع معدل التذبذب في سوق الجنيه الإسترليني غدًا حيث يستعد...
ظلت أسواق الأسهم الصينية تتداول على انخفاض لمدة عام ونصف تقريبًا الآن. انخفض مؤشر CHNComp بنسبة 45 ٪ من ذروة فبراير 2021 وحركة الأسعار الأخيرة لا تبشر...
تتحضر المؤشرات الأوروبية لافتتاح ثابت قراءة خدمات ISM ، تقرير وزارة الطاقة عن مخزونات النفط لا يزال الوضع في تايوان تحت المراقبة تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض بعد جلسة متقلبة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.67٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.23٪ وهبط...
تعرضت أسهم أشباه الموصلات لضربة يوم الثلاثاء حيث أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان توترات جديدة بين واشنطن وبكين. عارضت الحكومة الصينية...
انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بمقدار 605000 عن الشهر السابق إلى 10.7 مليون في يونيو ، وهو أدنى مستوى في تسعة أشهر ، بينما توقع المحللون...
أصدرت Citi تحليل لزوج العملات EURUSD. حيث يرى البنك بمزيد من الهبوط على الزوج واحتمالية الوصول الى مستويات 1.0196.000 و منها الى 0.9900.000 اما...
قضت المؤشرات الأمريكية على بعض الخسائر المبكرة بعد هبوط طائرة نانسي بيلوسي بسلام في تاجبيج. بينما تكتسب الأصول الخطرة زخمًا ، انخفض مؤشر VIX ، الذي يقيس...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • تثير زيارة بيلوسي لتايوان التوترات بين الولايات...
