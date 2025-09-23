هل تتجه بيلوسي إلى تايوان؟
وتحلق الطائرة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية "SPAR19" حاليا من ماليزيا وتتجه نظريا نحو تايوان. ومع ذلك ، من غير المعروف ما إذا كانت نانسي بيلوسي...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4 مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
Oil Oil demand sits at 96% of 2019 levels according to JODI data JODI and IEF data hints that demand for fuels (in 40 countries with highest...
ارتفع سهم أوبر (UBER.US) بأكثر من 10.0٪ في سوق ما قبل البيع بعد أن أعلنت أكبر شركة في العالم لمشاركة الركوب عن أرقام إيرادات أفضل من المتوقع للربع الثاني...
• ضعف DE30 بعد الاختراق الكاذب فوق حاجز 13.450 نقطة • تركز اهتمام المستثمرين على تايوان • ...
يتم تداول أسهم Pinterest (PINS.US) ، شركة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية ، بحوالي 20٪ أعلى في السوق الأولية اليوم. أعلن السهم عن أرباح الربع الثاني...
أنهت شركة First Solar، Inc. (FSLR.US) أسبوعًا ارتفعت فيه أسهمها بأكثر من 35٪ لتتداول حاليًا عند أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر. من تقرير الأرباح الثاني...
يعتبر الدولار الأسترالي أسوأ عملات مجموعة العشرة أداء اليوم ، حيث انخفض بنسبة 1.3٪ مقابل الدولار الأمريكي و 2٪ مقابل الين الياباني. السبب الرئيسي وراء...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل العلاقات الأمريكية الصينية تحت المراقبة بينما تزور بيلوسي تايوان تقارير الأرباح من Caterpillar و PayPal و AMD...
قطعت المؤشرات الأمريكية سلسلة طويلة من الأرباح استمرت 3 أيام وأغلقت تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28٪ وانخفض مؤشر Dow Jones...
European indices finished the first trading session of August mostly lower dragged by energy and real estate companies coupled with weak economic data. Final...
قفز سهم Target (TGT.US) بأكثر من 2.0٪ خلال جلسة اليوم بعد أن قامت Wells Fargo بترقية بائع التجزئة إلى زيادة الوزن من وزن متساوٍ مع هدف سعر قدره 195 دولارًا...
أصدر Credit Agricole التحليل بشأن زوج العملات USDJPY. حيث ان يرى البنك ان هناك مزيد من الصعود على زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني و هناك...
The ISM Manufacturing PMI fell to 52.8 in July from 53 in the previous, topping analysts’ estimates of 52. New order rates continue to move lower...
تتميز بداية هذا الأسبوع (والشهر الجديد) بضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية. مع ذلك ، يستمر زوج يورو / دولار EUR / USD في الكفاح من أجل الاختراق...
تعرضت أسعار النفط لضربة يوم الاثنين بعد أن أظهرت مؤشرات مديري المشتريات للصين وأوروبا ضعف نشاط المصانع حيث أثر تفجر فيروس Covid-19 وضعف التوقعات العالمية...
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة إلى 52.8 في يونيو من 53.0 في الشهر السابق ، أعلى من توقعات المحللين عند 52.0. • ...
• بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض • مؤشر التصنيع ISM الأمريكي لشهر يوليو • ...
• يخترق DE30 حاجز 13.450 نقطة • بيانات مبيعات التجزئة الألمانية ضعيفة • ...
كان الأسبوع الماضي هو الأكثر ازدحامًا من بين مواسم الأرباح الجارية في وول ستريت من حيث الشركات ذات الأسماء الكبيرة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن أرباح الماراثون...
